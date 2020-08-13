Согласно прогнозу инсайдера, новые Apple Watch и iPad презентуют на неделе с 7 по 13 сентября в рамках пресс-релиза, iPhone 12 — на неделе с 12 по по 18 октября. В это же время стартует предзаказ нового смартфона от Apple, при этом офлайн-продажи начнутся с 19 октября. Конкретной даты продаж iPhone 12 Pro Проссер не назвал — по его информации, это должно произойти в ноябре.

Напомним, в мае 2020 года Apple представила обновленный 13-дюймовый MacBook Pro. Устройство получило новую клавиатуру Magic Keyboard, вдвое большую емкость накопителя и процессор 10-го поколения, обеспечивающий до 80% большую производительность. Ранее Apple презентовала новую модель iPad Pro — с лазерным дальномером и сверхширокоугольной камерой.

В марте Apple планировала провести в Apple Park в Калифорнии презентацию своих новых устройств — «бюджетного» iPhone SE 2 и нового iPad Pro. Однако мероприятие, на котором ожидалось около тысячи человек, проведено не было из-за пандемии коронавируса. Ранее СМИ также сообщали, что новые модели iPhone выйдут в 2020 году, но на несколько недель позже обычного.

В 2020 году Apple планирует выпустить четыре новые модели iPhone, две из которых продолжат линейку 11 Pro и 11 Pro Max, а две других — iPhone 11. Ранее Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор.