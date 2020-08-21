Как изменилась event-индустрия, которая в марте перешла в онлайн?
Что произошло с event-индустрией за время карантина?
В целом, как бы ужасно это не звучало, карантин практически похоронил этот бизнес: по сути, если людям просто нельзя собираться, то слово event теряет смысл. У многих коллег по цеху произошел ступор, но индустрия все равно начала искать новые формы, ведь мы все хотим заниматься любимым делом. В результате, у тех, кто специализировался на узком направлении видео и интернета, – произошел взрыв. Почему? Потому что те вещи, которые раньше использовались реже – трансляции, стримы, генеративная графика, – сейчас стали необходимым способом передачи информации. Конечно, в докарантинную эпоху тоже все это было нужно, но не в таком объеме, а сегодня – это основа онлайн-event.
В чем основная ошибка при переходе в онлайн?
Многие, кто попытался уйти в онлайн без опыта, сталкивались с одной и той же проблемой: просто при трансляции показывали ту же гигантскую сцену, что и в офлайне, забывая, что зрители находятся не в огромном зале, а перед 10-ти дюймовым экраном. Videofabrika.ru давно работает на этом рынке, и мы с самого начала понимали, что картинка для человека, который ее смотрит на телефоне (а это 70% аудитории), должна быть другой. Это очень важный нюанс. Во время карантина мы начали делать онлайн-трансляции, используя всем привычный Zoom, дополняя технологичный интерфейс привлекательным внешним видом. Яркий пример – премия «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга-2020», где мы использовали массу приемом, чтобы стрим выглядел интересно и разнообразно.
В онлайн можно перевести любой event?
В онлайн в принципе можно провести практически любое событие, в котором отсутствует физическое взаимодействие людей. Но создать контент, который с интересом будет просматриваться зрителями и оставит такой же эмоциональный заряд, как и офлайн, не так просто, хотя вполне возможно. Нужно помнить, что у нас совершенно новые правила игры: маленький размер экрана, отвлекающие домашние факторы у зрителя, дистанционный барьер. Все эти вещи нужно держать в голове, и команда, режиссируя подобные мероприятия, должна многое делать по-другому, а не просто копировать свой традиционный офлайн-сценарий.
Онлайн-ужин с лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2020 from Sobaka.ru on Vimeo.
Из кого состоит команда, которая делает онлайн-event?
Режиссеры и сценаристы – прежние, только они думают по-другому. Если это грамотная команда, то она понимает, что у нас новая форма коммуникации с нашим зрителем и участниками, хотя мы все так же можем организовать велкам, диджей-сеты и викторины. К традиционному коллективу добавились специалисты по трансляции в сети, люди, которые строят декорации для виртуальных студий и работают в трехмерной графике – аниматоры, моушн-дизайнеры. В целом можно сказать, что все те, кто раньше был на втором плане, сейчас задают основной настрой мероприятия.
Как к новым реалиям адаптировалась Videofabrika.ru?
Нам очень помогла система нашего построения в команде. Мы никогда не пытаемся быть сосредоточенными на какой-то узкой сфере и всегда занимаемся всем, что связано со словом видео: инсталляциями, съемками, трансляциями и компьютерной графикой. Именно знания в каждой из этих областей позволили нам достаточно быстро освоить свод правил, по которым сейчас должен жить онлайн, понять, как делать интересные стримы и изображение, какие требования применяются к звуку для ведущих и участников. Широкий спектр нашего опыта в офлайне помог нам добиться хороших качественных результатов в онлайне. И, наверное, самое главное – это то, что мы не пытаемся слепо копировать опыт западных коллег или телевизионщиков, а четко следим за реакцией именно нашей родной аудитории.
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