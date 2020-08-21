Как изменилась event-индустрия, которая в марте перешла в онлайн?

В чем основная ошибка при переходе в онлайн?

Многие, кто попытался уйти в онлайн без опыта, сталкивались с одной и той же проблемой: просто при трансляции показывали ту же гигантскую сцену, что и в офлайне, забывая, что зрители находятся не в огромном зале, а перед 10-ти дюймовым экраном. Videofabrika.ru давно работает на этом рынке, и мы с самого начала понимали, что картинка для человека, который ее смотрит на телефоне (а это 70% аудитории), должна быть другой. Это очень важный нюанс. Во время карантина мы начали делать онлайн-трансляции, используя всем привычный Zoom, дополняя технологичный интерфейс привлекательным внешним видом. Яркий пример – премия «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга-2020», где мы использовали массу приемом, чтобы стрим выглядел интересно и разнообразно.