Смартфоны Galaxy Note 20 и 20 Ultra получили плоские 6,7 и 6,9-дюймовые дисплеи с разрешением 2400 на 1080 и 3200 на 1440 пикселей. Частота обновления экрана управляется новой LTPO-технологией. Оба устройства оснащены тройной камерой — в топовой версии разрешение составляет 108 мегапикселей и перископной линзой с 50-кратным увеличением. Также смартфоны стали первыми с заявленной поддержкой игрового стримингового сервиса Microsoft xCloud.

Новые смартфоны станут доступны для предзаказа 6 августа. Galaxy Note 20 в графитовом, мятном и бронзовом цветах по цене от 79 990 рублей за версию с 256 гигабайтами встроенной памяти, Note 20 Ultra бронзовом, черном и белом цветах — за 99 990 рублей.