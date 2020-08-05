Samsung презентовала свои новые продукты в рамках Galaxy Unpacked 2020. Среди новинок — обновленный смартфон Galaxy Fold с гибким экраном, новые Galaxy Note 20 и 20 Ultra, умные часы Galaxy Watch 3 и наушники Galaxy Buds Live в виде бобов.
Наушники-бобы, обновленный Galaxy Fold и Note 20: Samsung презентовала свои новые продукты на Unpacked 2020
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Здесь и далее фото: news.samsung.com
Смартфоны Galaxy Note 20 и 20 Ultra получили плоские 6,7 и 6,9-дюймовые дисплеи с разрешением 2400 на 1080 и 3200 на 1440 пикселей. Частота обновления экрана управляется новой LTPO-технологией. Оба устройства оснащены тройной камерой — в топовой версии разрешение составляет 108 мегапикселей и перископной линзой с 50-кратным увеличением. Также смартфоны стали первыми с заявленной поддержкой игрового стримингового сервиса Microsoft xCloud.
Новые смартфоны станут доступны для предзаказа 6 августа. Galaxy Note 20 в графитовом, мятном и бронзовом цветах по цене от 79 990 рублей за версию с 256 гигабайтами встроенной памяти, Note 20 Ultra бронзовом, черном и белом цветах — за 99 990 рублей.
Также Samsung обновила смартфон с гибким экраном. Основным изменением Galaxy Z Fold 2 стало увеличение внешнего экрана до 6,2 дюйма с 4,6 дюйма.
Новые планшеты Galaxy Tab S7 и S7+ получили OLED-экраны с частотой обновления 120 Гц, процессоры Snapdragon 865 с поддержкой сетей связи 5G — устройства доступны в версиях на 11 и 12,4 дюйма. Galaxy Tab S7+ доступен для предзаказа в бронзовом, черном и серебряном цветах по цене от 79 990 рублей за версию с LTE и 69 990 рублей — с Wi-F. Стоимость Galaxy Tab S7 начинается от 57 990 рублей.
Новые умные часты от Samsung — Galaxy Watch 3 — получили датчик измерения уровня кислорода в крови, они также могут измерять артериальное давления без манжета и снимать ЭКГ. Устройство теперь реагирует на падения, а при фиксации травмы отправляет уведомление об этом четырем экстренным контактам. Galaxy Watch 3 доступны по цене 34 990 рублей за версию размером 45 миллиметров в черном и бронзовых цветах или за 29 990 рублей за версию размером 41 мм в бронзовом и серебряном.
Еще одна новинка Samsung — беспроводные наушники Galaxy Buds Live, похожие по форме на бобы. Они получили активное шумоподавление, повторяют форму ушной раковины и оснащены улучшенным 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом для более насыщенного звучания. В каждом наушнике по три микрофона — два внешних и один внутренний, а также датчик костной проводимости. Galaxy Buds Live в бронзовом, черном и белом цветах доступен для предзаказа с 5 августа по цене 13 990 рублей.
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