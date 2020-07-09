Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о необходимости обязать корпорацию Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения через альтернативные магазины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Это беспрецедентный по своему масштабу пример централизации и дисбаланса»: Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру
Как отметил Дуров, Apple запрещает установку любых приложений на iPhone вне своего магазина приложений AppStore. По его словам, корпорация, «пользуясь монопольным положением, требует от всех разработчиков приложений в AppStore перечислять ей 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг». При этом разработчики не получают ничего взамен, не считая разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone.
«Российская антимонопольная служба пока проявляет интерес к Apple в контексте требований предустановки российских приложений на ее смартфоны. Это недостаточная мера: если говорить о предустановке, на месте национальных государств я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные — альтернативные — магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию», — пишет он. Дуров считает, что эта мера была бы более эффективной, чем обсуждаемый в странах Европы цифровой налог.
«Что касается программы максимум как для восточноевропейских, так и для остальных регуляторов, она должна состоять в том, чтобы законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore. Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах — точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры», — подчеркивает Дуров. Иначе капитализация Apple продолжит расти, а разработчикам приложений, в том числе и российским, придется продавать свои стартапы за небольшие для американских корпораций деньги, считает он.
Ранее Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. В частности потому, что государственные ведомства «используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в сети "Интернет"».
Разблокировку прокомментировал создатель Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров. В одной цитате.
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