«Это беспрецедентный по своему масштабу пример централизации и дисбаланса»: Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру

«Что касается программы максимум как для восточноевропейских, так и для остальных регуляторов, она должна состоять в том, чтобы законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore. Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах — точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры», — подчеркивает Дуров. Иначе капитализация Apple продолжит расти, а разработчикам приложений, в том числе и российским, придется продавать свои стартапы за небольшие для американских корпораций деньги, считает он.