18+

«Это беспрецедентный по своему масштабу пример централизации и дисбаланса»: Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о необходимости обязать корпорацию Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения через альтернативные магазины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Дуров, Apple запрещает установку любых приложений на iPhone вне своего магазина приложений AppStore. По его словам, корпорация, «пользуясь монопольным положением, требует от всех разработчиков приложений в AppStore перечислять ей 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг». При этом разработчики не получают ничего взамен, не считая разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone. 

 «Российская антимонопольная служба пока проявляет интерес к Apple в контексте требований предустановки российских приложений на ее смартфоны. Это недостаточная мера: если говорить о предустановке, на месте национальных государств я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные — альтернативные — магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию»,  —  пишет он. Дуров считает, что эта мера была бы более эффективной, чем обсуждаемый в странах Европы цифровой налог.

«Что касается программы максимум как для восточноевропейских, так и для остальных регуляторов, она должна состоять в том, чтобы законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore. Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах  —  точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры»,  — подчеркивает Дуров. Иначе капитализация Apple продолжит расти, а разработчикам приложений, в том числе и российским, придется продавать свои стартапы за небольшие для американских корпораций деньги, считает он.

Ранее Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. В частности потому, что государственные ведомства «используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в сети "Интернет"».

Разблокировку прокомментировал создатель Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров. В одной цитате.

Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты