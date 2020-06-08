Все мы помним, что лето — маленькая жизнь. Поэтому ждем его с особым трепетом и предвкушением. Ведь это время самых теплых ночей, ослепительного солнца, бесконечных прогулок, незабываемых закатов и ярких моментов.
Есть огромное количество способов поскорее влиться в летнюю приятную суету и создать подходящее настроение: достать с дальней полки актуальную одежду или включить любимый музыкальный плейлист. Для своих совершеннолетних пользователей IQOS подготовил еще один отличный способ встретить лето: добавить насыщенных красок в свою повседневную жизнь с помощью новой лимитированной коллекции IQOS 3 DUOS в эксклюзивном серебристо-голубом цвете. Дополнительный вау-эффект создадут смелые и неожиданные оттенки коллекции сменных панелей для IQOS 3 DUOS.
Лимитированная коллекция IQOS 3 DUOS
Новый цвет устройства IQOS 3 DUOS напоминает о лучших событиях и впечатлениях лета, которые хочется навсегда сохранить в памяти. Серебристо-голубой — легкий как всплеск воды, в которой отражается свежий летний день. Такой оттенок привлекает внимание, но в то же время выглядит сдержанно и спокойно. Девайс в новом цвете точно станет еще одним приятным атрибутом июня. Уникальная коллекция представлена устройством IQOS 3 DUOS, алюминиевой и глянцевой панелями и колпачком в серебристо-голубом цвете. Каждый элемент будет доступен для покупки только в течение ограниченного времени. Не упустите момент!
Ультрацветная коллекция панелей для IQOS 3 DUOS
Коллекция включает в себя только насыщенные, завораживающие оттенки и только такие сочетания цветов, которые отлично дополнят любой образ. Дизайнеры бренда предусмотрели все, поэтому каждый сможет выбрать вариант под свое настроение. На выбор — целая гамма летних впечатлений, воплощенных в цвете: таинственные сумерки, знойный полдень, яркая звездная ночь и спокойный рассвет. Так в новой коллекции можно найти сразу четыре выразительных оттенка: Ультрафиолет, Аквамарин, Найтлайт и Санрайз. А значит, экспериментировать, комбинировать аксессуары и менять их местами можно чуть ли не каждый день! Ведь все оттенки из новой коллекции идеально смотрятся с цветами колпачков из основной линейки. Возможность выбирать яркие и неожиданные сочетания цветов — это и есть неповторимый стиль от IQOS. Все для летнего настроения!
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