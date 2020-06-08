Все мы помним, что лето — маленькая жизнь. Поэтому ждем его с особым трепетом и предвкушением. Ведь это время самых теплых ночей, ослепительного солнца, бесконечных прогулок, незабываемых закатов и ярких моментов.

Есть огромное количество способов поскорее влиться в летнюю приятную суету и создать подходящее настроение: достать с дальней полки актуальную одежду или включить любимый музыкальный плейлист. Для своих совершеннолетних пользователей IQOS подготовил еще один отличный способ встретить лето: добавить насыщенных красок в свою повседневную жизнь с помощью новой лимитированной коллекции IQOS 3 DUOS в эксклюзивном серебристо-голубом цвете. Дополнительный вау-эффект создадут смелые и неожиданные оттенки коллекции сменных панелей для IQOS 3 DUOS.