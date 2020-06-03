Новый лифт оснащен зеркалом, поручнем и многоцветным дисплеем с возможностью трансляции текстов и слайдов. Во время движения в нем играет музыка, а перед началом поездки звучит легендарная фраза космонавта Юрия Гагарина «Поехали!».

В настоящий момент Усть-Катавский вагоностроительный завод завершил сертификацию новых лифтов. До конца 2020 года планируется выйти на производство 50 штук в месяц, а к 2025 году — до 5 тысяч лифтов в год. В будущем предприятие планирует продавать лифты в разной комплектации — от простой до люксовой — во все регионы России.

Напомним, главной темой зеленых насаждений Малой Охты вновь может стать космос — петербуржцы предложили вернуть Заневскому парку имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Кроме проблемы переименования, местные жители пожаловались на отсутствие в парке освещения и современного благоустройства.

А в марте 2019 года, ко Дню рождения первого человека в космосе в Ленинградской области подсчитали, сколько улиц носит героическое имя. Абсолютным лидером по количеству наименований стал Кировский район, где одна улица имени Юрия Гагарина находится в населенном пункте и пять — на территории садоводческих товариществ.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в Смоленской области. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области. Всего спустя семь лет космонавт-дебютант (27 марта 1968 года) Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полёт на самолете, вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Тело Гагарина было кремировано.