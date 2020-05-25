СМИ: В 2020 году Apple готовятся представить четыре модели новых iPhone 12 с поддержкой 5G

По данным Tom's Guide и Business Insider в 2020 году компания все-таки покажет четыре новых смартфона. Они также сообщают, что iPhone 12 обзаведется дисплеем 5,4 дюйма в алюминиевом корпусе и с двойной основной камерой. На выбор представят модели с хранилищем в 128 и 256 ГБ. Предположительная стоимость обоих — $649 и $749 соответственно.

Дисплей 6,1 дюйма получит iPhone 12 Max. Он будет обладать теми же характеристиками, что модель поменьше. Его стоимость составит $749 за версию 128 ГБ и $849 — за 256 ГБ.

iPhone Pro, который также может быть представлен уже осенью, получит оперативную память на 6 ГБ, стальной корпус и камеру с лидар-сенсором. Размер хранилища составит 128, 256 и 512 ГБ. Стоимость составит $999, $1099 и $1299.

Самым большой моделью, предположительно, станет iPhone 12 Pro Max с дисплеем 6,7 дюйма. У него будут аналогичные с вышеназванным Pro характеристики. Стоить модель будет $1099 (128 ГБ), $1199 (256 ГБ) и $1399 (512 ГБ).

Инсайдеры сходятся на мнении, что новые iPhone будут поддерживать 5G в диапазоне ниже 6 ГГЦ (Sub-6 GHz). Также отмечалось, что модели получат более продвинутый процессор A14 Bionic. Смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro сейчас оснащены процессором предыдущего поколения A13 Bionic.

Презентовать новые смартфоны Apple рассчитывают будущей осенью. Ожидается, что событие перенесут на октябрь из-за того, что пандемия коронавируса задержала производства по всему миру и нарушила годичный цикл презентаций компании. Из ближайших крупных событий на календаре Apple — Всемирная конференция разработчиков WWDC, которая назначена на 22 июня. Из-за коронавируса ее было решено перевести в онлайн-формат (впервые в истории!) и транслировать через приложение и сайт для разработчиков Apple Developer.



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