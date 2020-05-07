Компания Microsoft представила свои новинки — это планшет Surface Go 2, ноутбук Surface Book 3, беспроводные наушники-вкладыши Surface Earbuds с сенсорным управлением и Bluetooth-наушники Surface Headphones 2 черного цвета.
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Компания Microsoft представила свои новинки — это планшет Surface Go 2, ноутбук Surface Book 3, беспроводные наушники-вкладыши Surface Earbuds с сенсорным управлением и Bluetooth-наушники Surface Headphones 2 черного цвета.
Новый планшет Surface Go 2 от Microsoft стал преемником мини-планшета компании Surface Go, который вышел в августе 2018 года. В новой модели увеличенный экран диагональю 10,5 дюйма — вместо 10 дюймов предшественника, при этом размеры остались теми же с уменьшенными рамками. Также увеличено время автономной работы батареи — с 9 до 10 часов.
В базовой комплектации Surface Go 2 получил процессор Intel Pentium Gold, 4 гигабайта оперативной памяти и карту памяти eMMC на 64 гигабайта — такое устройство обойдется в 399 долларов. Модель с аналогичным процессором, 8 гигабайтами памяти и и SSD на 128 гигабайт будет стоить 549 долларов. Также доступна модель Surface Go 2 с процессором восьмого поколения Core m3, 8 гигабайтами оперативной памяти и SSD на 128 гигабайт за 629 долларов, аналогичная LTE-модель за 729 долларов и с SSD на 256 гигабайт за 879 долларов. Старт продаж — 12 мая в 21 стране мира, в России — позже.
Также Microsoft анонсировала выход ноутбука Surface Book 3 — самого мощного в истории компании. Его производительность на 50% выше, чем у Surface Book 2, вышедшего в ноябре 2017 года, а время автономной работы достигает 17,5 часов. Ноутбук доступен в двух комплектациях с экраном в 13,5 и 15 дюймов, внутри — четырехъядерный процессор Intel Core десятого поколения, а дисплей также может работать отдельно от клавиатуры как планшет. Стоимость двух моделей составит 1599 и 2299 долларов. Старт продаж — 12 мая в 21 стране мира, в России — позже.
Еще одна новинка Microsoft — беспроводные наушники-вкладыши Surface Earbuds с сенсорным управлением. Они интегрированы с программным обеспечением Microsoft Office 365 — с их помощью можно диктовать тексты в в Microsoft Word или воспроизвести письма в приложении Outlook Mobile для iOS. Стоимость новинки 199 долларов, старт продаж — 12 мая. Кроме того, Microsoft представила Bluetooth-наушники Surface Headphones 2 черного цвета. Дизайн остался прежним, но теперь амбушюры могут поворачиваться на 180 градусов. Также увеличено время автономной работы — с 15 до 20 часов. Как и наушники-вкладыши Surface Earbuds, Surface Headphones 2 имеют интеграцию с Microsoft Office 365. Цена устройства — 249 долларов, старт продаж — 12 мая.
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