Новый планшет Surface Go 2 от Microsoft стал преемником мини-планшета компании Surface Go, который вышел в августе 2018 года. В новой модели увеличенный экран диагональю 10,5 дюйма — вместо 10 дюймов предшественника, при этом размеры остались теми же с уменьшенными рамками. Также увеличено время автономной работы батареи — с 9 до 10 часов.

В базовой комплектации Surface Go 2 получил процессор Intel Pentium Gold, 4 гигабайта оперативной памяти и карту памяти eMMC на 64 гигабайта — такое устройство обойдется в 399 долларов. Модель с аналогичным процессором, 8 гигабайтами памяти и и SSD на 128 гигабайт будет стоить 549 долларов. Также доступна модель Surface Go 2 с процессором восьмого поколения Core m3, 8 гигабайтами оперативной памяти и SSD на 128 гигабайт за 629 долларов, аналогичная LTE-модель за 729 долларов и с SSD на 256 гигабайт за 879 долларов. Старт продаж — 12 мая в 21 стране мира, в России — позже.