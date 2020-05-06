В 18 лет у петербурженки Кристины Вазовски уже был собственный бренд одежды VAZOVSKY, затем она работала арт-директором в лондонской галерее, а в 2018 году записала свой первый подкаст о неудачах «Это Провал», который попал в топ Apple Podcasts. «Собака.ru» узнала у Кристины, как из программы, записанной дома на диване, она создала собственную подкаст-империю: несколько шоу и собственный продюсерский центр, консультации крупных брендов, регулярные лекции и даже свой сервис для подкастеров, который выходит на европейский рынок.
Как 23-летняя петербурженка Кристина Вазовски создала подкаст-империю и вывела 5 своих шоу в топ iTunes
Учеба в Central Saint Martins и первый подкаст
Когда мне было 18 лет, я делала одежду под брендом VAZOVSKY и открыла магазин в кластере «Архитектор», 5 раз обо мне как о дизайнере писала «Собака.ru» — кажется, что это было в прошлой жизни. Сейчас мне 23 года и у меня три образования — последнее я получаю в лондонском университете Central Saint Martins на курсе по критике, культуре и кураторству, недавно дописала диссертацию по квир-теории. В 2018 году я училась и работала арт-директором галереи в Лондоне — тогда я записала свой первый подкаст «Это провал». Первой гостьей была моя подруга из Петербурга Саша Смирнова, которая делала фестиваль «Молодость и вино» в Александринском театре. «Это провал» — это еженедельный подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я приглашаю туда —сейчас будет штамп — интересных людей, среди которых Юрий Сапрыкин, художница Лена Шейдлина, Андрей Бреслав, запустивший сервис для психологической помощи «Альтер». На прошлой недели вышел 60-й выпуск, кстати.
Потом я запустила подкаст о подкастах «Кристина, добрый день!» — занималась этим в свободное от основной работы время. Через полгода после выхода первого эпизода я ушла с работы и начала заниматься подкастами фулл-тайм, добавив в свой портфель еще два шоу — «Извини, что голосовым» о современном диджитал-этикете и «К тебе или ко мне?» про неоднозначные секс-темы, байки и истории — веду его с психологом Егором Егоровым. Однако зарабатывать на них начала не сразу — благо у меня была «подушка безопасности». Первая рекламная интеграция появилась месяцев через 6 после старта — это была разовая акция, а не систематические поступления. На тот момент каждый выпуск моих подкастов слушало где-то 7–8 тысяч человек.
Как раскрутить подкаст с нуля?
Важно понимать: когда я начинала, аудитории вообще не было— я не медийный человек. На меня было подписано 500–700 человек в инстаграме — друзья, мама, папа, собака. Механика раскрутки простая: ты приглашаешь гостя, он делает анонс — приходят слушатели, от 1 до 100 тысяч в зависимости от героя. Понятно, что ты не сможешь сначала пригласить Машу Петрову, которую никто не знает, а в следующий выпуск — Филиппа Киркорова. Так не работает, я постепенно наращивала медийный вес своих гостей. Если ты адекватно пишешь email, то люди склонны соглашаться, особенно если проект молодой — известный человек тоже когда-то начинал и может захотеть тебя поддержать, если понравилась идея и концепт. Есть еще такой трюк: ты зовешь лидера мнений в определенной тусовке — предпринимательство, наука, феминизм , он приходит, делиться эфиром с соцсетях — после этого будет просто пригласить других спикеров из этого круга. Ни у кого нет времени проверять, к кому они идут на самом деле — соглашаются, если видят знакомые имена среди предыдущих героев. Сейчас меня, конечно, не слушают миллионы, емкость моей аудитории — 50 тысяч человек и это очень лояльные и крутые люди — самый сок, это важно и рекламодателям.
Подкаст-империя
Зарабатывать столько, чтобы хватало на нормальную жизнь в Лондоне и зарплаты команде я начала через год после запуска «Провала» — осенью прошлого года. Но некорректно говорить, что я зарабатываю только на рекламных интеграциях в моих шоу. Все мои многочисленные проекты связаны с подкастингом — я запускаю их для больших брендов, например дейтинг-сервиса Badoo. У меня есть более 5 образовательных продуктов для подкастеров в ценовом диапазоне от 3 до 20 тысяч рублей. Кроме того мы с командой делаем сервис ТОЛК, который облегчает жизнь подкастерам. Суть в том, что авторы присылают нам «сырую» аудиозапись, а мы ее монтируем, добавляем звук, убираем «мусор», делаем звук «сочнее» — подкастеру не надо заниматься всей этой рутиной, он получает готовый эпизод. Сервис, кстати, запускается в Великобритании. Сейчас мы начали тестово продюссировать микс-медиа проекты, не связанные с подкастами. Просто потому что мы умеем это делать: в моей команде есть звукорежиссер, монтажер, редакторы, иллюстраторка и дизайнерка. Например, я спродюссировала курс про образование вместе с Олей Полищук, ex-директом по развитию Института Strelka — Как перепридумать себя в условиях неизвестности и найти новую работу. Меня интересуют штуки с игровыми механиками, например, я создают образовательную игру про подкасты. Если говорить о деньгах, то оборот большинства моих проектов за март —1,5 миллиона рублей.
-
Мастер-класс Кристины для начинающих подкастеров
По работе я отслушиваю огромное количество клиентских подкастов, подкастов моих студентов, отслеживаю новинки и слежу за англоязычными — чтобы быть в теме. Но если мне хочется послушать что-то новое, то я не ищу подкаст, а делаю его сама. Совсем недавно моя запустила новый, совместно с сервисом Alter — «Я вас слушаю». В чем его суть? Каждую неделю настоящий терапевт/ка и клиентка встречаются и записывают свои сессии — мы можем следить за процессом. То есть мы подсматриваем за процессом анализа, чтобы понять почему это не магия — терапевт/ка дает свои комментарии о том как принимались решения и почему он задавал те или иные вопросы.
Мне есть куда расти: например, я езжу на воркшопы Кэти Фитцжеральд — известного в Англии аудио-продюссера. Она не занимается подкастами, она делает аудио-документалки — популярный в Британии жанр, о котором в России практически и не слышали. Сидя в своем русскоязычном подкаст-болоте, можно говорить: «какая я классная, какая я молодец, как круто придумала». Но когда на вокршопах я вижу по-настоящему крутых в сфере аудио людей, которые чувствуют звук на невероятном уровне, я понимаю — мне всю жизнь надо учиться стараться, бесконечно слушать и развиваться. Поэтому каждый полгода я езжу туда, чтобы заземлиться.
Подкастерские провалы
Хотя мой первый подкаст посвящен провалам, в подкастинге серьезных провалов у меня не было. Да, бывает, что звук не записался или гость забыл нажать на запись — это обидно. В первом выпуске я так волновалась, что некоторые фрагменты пришлось перезаписывать — у меня дрожал голос. Был такой случай — я не подготовилась и все интервью делала вид, что понимаю о чем говорит герой, хотя не понимала совершенно. Или гость вообще не пришел за запись — ну не и не пришел, мне есть чем заняться, договоримся на другое время. Так как я живу в Лондоне, бывает путаница во времени. Если бы я эмоционально реагировала на это все, то повесилась бы уже за 1, 5 года. О своих продюссерских провалах я говорить не могу — с клиентами я часто подписываю договор о неразглашении, поэтому рассказать о внутренней кухне этих проектов не получится. Кстати, их и не было почти) А разные рабочие моменты быстро забываются, если что-то идет не так — я просто решаю проблемы.
Рынок подкастинга в России и как на него зайти
Сложно сказать, сколько человек в России сейчас слушают подкасты и насколько широк рынок рекламы них. Есть исследования, по которым подкаст-аудитория в стране — 5 миллионов, скорее всего эта цифра немного завышена. Большие бренды охотно делают интеграции в эфиры и заводят корпоративные подкасты — их продюссированием мы как раз занимаемся. Медиа тоже делают свои шоу: Meduza, Коммерсант, BBC и другие. Если говорить о рекламе в моих подкастах, то их покупали крупные банки, туристические сервисы, косметические компании вроде Estee Lauder и музей «Гараж».
Имеет ли смысл начинать делать свой подкаст сейчас? Если хочешь зарабатывать деньги, то не надо идти в подкастинг. Там действительно можно зарабатывать и хорошо, но я не могу сказать со 100%-гарантией: если ты начнешь завтра, то через год деньги будут. Это крутой и рабочий медиум, но надо делать отличный продукт и систематически им заниматься — не только выпускать эфиры, но и продвигать. Я посвящала подкастам 30 часов в неделю первые полгода — параллельно с основной работой.
-
Домашняя студия в которой записывается подкаст smm-сециалиста Павла Гурова Gurov digital. Павел пользуется сервисом ТОЛК, который придумала Кристина Вазовски
Самый популярный формат до сих пор — интервью, особенно интересных людей с интересными людьми на вдохновляющие темы. Эта ниша перенасыщена — я бы не советовала туда лезть, потому что очень много конкурентов. Я сама в ней работаю, но начинала 1,5 года назад, игроков было меньше. Секс — отличная тема. На вопрос «Кристина, я хочу делать подкаст, в какую нишу заходить?» я всегда отвечаю — если вы частное лицо, а не продюссерский центр, то нет смысла думать о нише. Мы с моей командой можем выбрать ведущую или ведущего под тему, написать сценарий по ТЗ — и это будет работать. А если вы любите, к примеру, голубей, эта тема вставляет, но подкаст решили записывать про современное искусство, потому что это перспективная история — ничего не получится. Делайте подкаст про голубей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.