Как 23-летняя петербурженка Кристина Вазовски создала подкаст-империю и вывела 5 своих шоу в топ iTunes

Учеба в Central Saint Martins и первый подкаст

Когда мне было 18 лет, я делала одежду под брендом VAZOVSKY и открыла магазин в кластере «Архитектор», 5 раз обо мне как о дизайнере писала «Собака.ru» — кажется, что это было в прошлой жизни. Сейчас мне 23 года и у меня три образования — последнее я получаю в лондонском университете Central Saint Martins на курсе по критике, культуре и кураторству, недавно дописала диссертацию по квир-теории. В 2018 году я училась и работала арт-директором галереи в Лондоне — тогда я записала свой первый подкаст «Это провал». Первой гостьей была моя подруга из Петербурга Саша Смирнова, которая делала фестиваль «Молодость и вино» в Александринском театре. «Это провал» — это еженедельный подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я приглашаю туда —сейчас будет штамп — интересных людей, среди которых Юрий Сапрыкин, художница Лена Шейдлина, Андрей Бреслав, запустивший сервис для психологической помощи «Альтер». На прошлой недели вышел 60-й выпуск, кстати.

Потом я запустила подкаст о подкастах «Кристина, добрый день!» — занималась этим в свободное от основной работы время. Через полгода после выхода первого эпизода я ушла с работы и начала заниматься подкастами фулл-тайм, добавив в свой портфель еще два шоу — «Извини, что голосовым» о современном диджитал-этикете и «К тебе или ко мне?» про неоднозначные секс-темы, байки и истории — веду его с психологом Егором Егоровым. Однако зарабатывать на них начала не сразу — благо у меня была «подушка безопасности». Первая рекламная интеграция появилась месяцев через 6 после старта — это была разовая акция, а не систематические поступления. На тот момент каждый выпуск моих подкастов слушало где-то 7–8 тысяч человек.