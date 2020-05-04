Обновленный MacBook Pro теперь выпускается с клавиатурой Magic Keyboard, впервые представленной на MacBook Pro 16 дюймов и добавленной на MacBook Air в марте 2020 года. Клавиши-«ножницы» ходом в 1 миллиметр обеспечивают точность и комфорт при наборе текста. На Magic Keyboard также предусмотрена физическая клавиша Escape, панель Touch Bar и датчик Touch ID.

Теперь на MacBook Pro устанавливается накопитель вдвое большей емкости, чем на моделях предыдущего поколения — от 256 гигабайт до 1 терабайта. А профи могут «прокачать» свой мак SSD‑накопителем емкостью до 4 терабайт. Также обновленный ноутбук от Apple стал более производительным — благодаря 4‑ядерным процессорам Intel Core 10‑го поколения с ускорением Turbo Boost до 4,1 гигагерц.

«По сравнению со старыми моделями MacBook Pro 13 дюймов, оснащенными 2‑ядерными процессорами, рост производительности составляет до 2,8 раза. Встроенный графический процессор Intel Iris Plus Graphics работает до 80% быстрее, чем на моделях MacBook Pro 13 дюймов предыдущего поколения, что облегчает монтаж видео 4K, ускоряет рендеринг и делает отображение графики в играх более плавным», — объясняют в Apple.

Обновленный 13-дюймовый MacBook Pro поставляется алюминиевом корпусе серебристого цвета или цвета «серый космос» — его вес составит 1,4 килограмма. Устройство будет доступно для покупки в ближайшее время по цене от 119 990 рублей на сайте Apple.

Напомним, ранее Apple представила новую модель iPad Pro — с лазерным дальномером и сверхширокоугольной камерой. Вместе с планшетом обновили и клавиатурный кейс, который теперь имеет встроенный трекпад, а также MacBook Air — он стал быстрее и получил новую клавиатуру Magic Keyboard.