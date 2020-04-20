Культовый бренд из Токио Fujifilm, который вот-вот отметит столетие, выпускает на рынок сразу две новинки серии моментальной печати с пленки Instax: гибридную камеру mini LiPlay с записью звука и мобильный принтер mini Link для работы с телефоном или планшетом. Мы все проверили и хотим сказать: японцы, как всегда, впереди планеты всей.
Печать со звуком, пленочные фотокарточки, зеркало для селфи, принтер в камере – мы проверили новинки Instax от Fujifilm
Instax mini LiPlay
LiPlay – прежде всего гибридная камера моментальной печати. Функционал девайса не ограничивается классической пленкой, а сопровождается цифровыми достижениями нового века: фильтрами, рамками и всем тем, к чему привыкло поколение Instagram. Но самая серьезное нововведение, которое внедрили разработчики, – запись звука. Любой кадр может украсить звуковая дорожка. Работает это так: печатаем фотографию с QR-кодом, наводим камеру смартфона на снимок и слушаем то, что происходило во время фиксации кадра.
Для того, чтобы использовать фильтры, нужно скачать приложение в App Store или Google Play. Самыми популярными имеют все шансы стать варианты с блестками и, конечно, фильтр «золота». Кроме прочего, имеется в ассортименте дополнения в виде салюта, цветных кругов и вензеля. Для фанатов дизайна придуманы элементы графичности, например, под стиль «старого зеркала». Так что Instax mini LiPlay – отличный вариант и для поддержания традиции пленки, и развития футуристических экспериментов.
Instax mini Link
Линейку Instax, ориентированную с самого начала в 1998 году на моментальную печать с пленки, пополнили новым принтером цифровой эпохи mini Link. Миниатюрный гаджет, получивший к слову награду одной из самых престижных премий индустрии Good Design Award 2019, предназначен для взаимодействия со смартфоном или планшетом. Имея такой аппарат в хозяйстве, можно сразу печатать снимки из Instagram, стоп-кадры из видео, воспроизводить совместные фотокарточки с друзьями в режиме «вечеринка». В комплект к нему можно купить пленку Instax mini Mermaid Tail, которая добавляет отпечаткам еще и дополнительную яркость.
Как и для Instax mini LiPlay, для принтера mini Link разработано приложение и в App Store, и в Google Play. В списке всевозможных приятных функций – 27 различных коллажей, стикеров, аппликаций и рамок. Интерфейс понятный и интуитивный, а для того, чтобы напечатать фотографии, достаточно свайпнуть вверх. Сам девайс оснащен датчиком движения, поэтому функция reprint включается, когда мы переворачиваем устройство, а чтобы увеличить кадр, просто прокручиваем гаджет в разные стороны – никаких лишних кнопок и технических нагромождений – все легко и просто.
Картриджи
Для получения стильного результата и для укомплектации девайсов, стоит докупить специальную пленку, которую в Instax называют «картриджами». В большом каталоге значатся позиции с рамками конфетти, звездами, со свадебными и радужными аппликациями, а также монохромные экземпляры, позволяющие делать черно-белые фотокарточки.
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