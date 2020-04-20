Instax mini Link

Линейку Instax, ориентированную с самого начала в 1998 году на моментальную печать с пленки, пополнили новым принтером цифровой эпохи mini Link. Миниатюрный гаджет, получивший к слову награду одной из самых престижных премий индустрии Good Design Award 2019, предназначен для взаимодействия со смартфоном или планшетом. Имея такой аппарат в хозяйстве, можно сразу печатать снимки из Instagram, стоп-кадры из видео, воспроизводить совместные фотокарточки с друзьями в режиме «вечеринка». В комплект к нему можно купить пленку Instax mini Mermaid Tail, которая добавляет отпечаткам еще и дополнительную яркость.