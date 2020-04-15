Canon придумали, как еще разнообразить жизнь дома

От персонализированных открыток и календарей до рамок для фотографий и объемных моделей — простые инструкции Creative Park делают создание творческих работ из бумаги простым и увлекательным. На сервисе найдутся интересные и вдохновляющие проекты для людей всех возрастов и с любым уровнем навыков, как для детей, так и для опытных мастеров. Все, что для этого нужно, — скачать и распечатать шаблон.

В приложении Creative Park можно легко персонализировать проекты из бумаги, добавляя свой текст или фотографии. Для этого нужно всего лишь скачать бесплатное приложение, создать учетную запись Canon ID — и вы погрузитесь в мир безграничного творчества.