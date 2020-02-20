18+

ВТБ выпустит банковские карты из экологичного биоматериала

Вместо пластика при производстве карт будут использовать полилактид, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Карта из биоматериала такая же долговечная, как и ее пластиковые аналоги. Теперь клиенты ВТБ смогут выбрать обычную или экологическую карту.

Те, кто предпочтет новинку, получат повышенный кешбэк, бонусы от банка и электронную памятку с актуальными адресами раздельного сбора мусора и советами по экологичному поведению. Ожидают, что за год на карту из полилактида перейдут до 1 миллиона пользователей.

Напомним, что недавно российское отделение Greenpeace выпустило видео об изменении климата. Уже сейчас природные катастрофы приводят к уничтожению глобальных территорий в России и их обитателей — в частности, пожары и наводнения в Сибири и на Дальнем Востоке, аномальная жара и холодное лето. Экологи запустили сбор подписей под петицией с требованием признать срочность проблемы и принять комплекс мер по реальному снижению выбросов парниковых газов, адресованным Правительству России.

Ольга Угарова,
Комментарии

Наши проекты