ВТБ выпустит банковские карты из экологичного биоматериала

Вместо пластика при производстве карт будут использовать полилактид, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Карта из биоматериала такая же долговечная, как и ее пластиковые аналоги. Теперь клиенты ВТБ смогут выбрать обычную или экологическую карту.

Те, кто предпочтет новинку, получат повышенный кешбэк, бонусы от банка и электронную памятку с актуальными адресами раздельного сбора мусора и советами по экологичному поведению. Ожидают, что за год на карту из полилактида перейдут до 1 миллиона пользователей.