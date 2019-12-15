Американский журнал Time составил список из десяти наиболее важных гаджетов уходящего десятилетия. На первом месте расположился iPad (2010 год), который привел к «культурному сдвигу» в области персональных компьютеров и на десятилетие «задал тон» для портативных устройств.
Названы десять самых влиятельных гаджетов десятилетия по версии Time
Второе место занимает Tesla Model S 2012 года ― машина, которая изменила «траекторию развития автомобильной промышленности» и «мнение, что электромобили не могут быть крутыми».
Далее в списке – Raspberry Pi, портативный компьютер от Linux, который был выпущен в 2012 году для продвижения в школах программирования, однако Raspberry Pi сделал более доступным для людей такие сферы, как робототехника или автоматизация.
В десятке также оказались: Apple Watch, умная колонка Amazon Echo с голосовым помощником Alexa, игровая консоль Nintendo Switch, а также адаптивный контроллер для Xbox.
Напомним, ранее специалисты составили рейтинг лучших смартфонов 2019 года. Смартфон OnePlus 7T возглавил рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала, согласно версии американского журнала Business Insider. Эксперты отметили из преимуществ модели простую операционную систему Android, дизайн, камеру с тремя объективами, время автономной работы, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. Они также назвали и минусы смартфона – беспроводная зарядка и официальный рейтинг водостойкости. Стоимость составляет 600 долларов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.