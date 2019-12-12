Приложение использует загружаемые скины, которые позволяют преображать iPhone в любой музыкальный плеер 2000-х годов — в том числе и культовый iPod classic. Rewound синхронизируется с библиотекой Apple Music и проигрывает песни, загруженные в приложение встроенного плеера. Как пишет The Verge, в дальнейшем разработчик также планирует подключить к Rewound поддержку стримингового сервиса Spotify.

Приятный бонус — в Rewound зашита обратная тактильная связь, которая делает приложение не только похожим на плеер внешне, но и вызывает ощущения, как при использовании iPod classic.