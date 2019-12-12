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Приложение дня: музыкальный плеер для iPhone, который превращает смартфон в культовый iPod classic

В App Store появилось приложение Rewound от разработчика Луиса Анслоу — музыкальный плеер для iPhone, который превращает смартфон в культовый iPod classic.

Приложение использует загружаемые скины, которые позволяют преображать iPhone в любой музыкальный плеер 2000-х годов — в том числе и культовый iPod classic. Rewound синхронизируется с библиотекой Apple Music и проигрывает песни, загруженные в приложение встроенного плеера. Как пишет The Verge, в дальнейшем разработчик также планирует подключить к Rewound поддержку стримингового сервиса Spotify.

Приятный бонус — в Rewound зашита обратная тактильная связь, которая делает приложение не только похожим на плеер внешне, но и вызывает ощущения, как при использовании iPod classic.

Приложение Rewound доступно в AppStore

Напомним, ранее разработчики компании Do Something Good представили приложение Bye Bye Camera, которое удаляет с фотографии случайно попавших туда людей. Программа использует искусственный интеллект и технологию YOLO, которая может почти мгновенно обозначить контур человека, а также инструмент от Adobe — «контекстно-зависимую заливку», с помощью которой вырезанный контур закрашивается по аналогии с окружающими предметами. 

 

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Дарья Гладких,
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