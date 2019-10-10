Олег Тиньков — Нике Белоцерковской: «Каждый увлеченный человек — подонок»

Ника: Каждый раз, когда я дискутирую о тебе с людьми, они отмечают в том числе твои человеческие качества, которые вызывают некоторое отторжение. Я знаю: ты амбициозный, наглый, самовлюбленный. Но, с другой стороны, Евгений Чичваркин говорит: «Да, Олег такой — но он, сука, гений. Он продал все и вложил все свои деньги в развитие банковского проекта — и вот как стремительно он взлетел, это абсолютный восторг!»

Олег: Плохие качества у меня, безусловно, есть. Но мне кажется, что каждый увлеченный чем-то человек — в общем и целом подонок. Это великий талант — быть и хорошим человеком, и одновременно хорошим предпринимателем. Такие кейсы есть, но их крайне мало, по пальцам руки можно пересчитать. В основном сейчас все восхищаются Apple, но Стив Джобс был конченым говнюком, почитайте его биографию, написанную Уолтером Айзексоном, или воспоминания его дочери. Джефф Безос (основатель Amazon.com и богатейший человек в мире по версии Forbes. — Прим. ред.) — говнюк. Илон Маск — очевидно, что говнюк, да? Извини, что я ставлю себя в один ряд с великими. Но я знаю, что, когда меня похоронят и пройдет лет пять или десять, все будут говорить не что Тиньков — мудак, а что я действительно что-то предвидел в этой жизни, был визионером и был тем, что называется ahead of time (впереди времени. — Прим. ред.). Какой бы невероятной скотиной ни был Джобс, но он сделал для человечества великие продукты. А я изменил индустрию банкинга в мировом масштабе, понимаешь? Никто до меня не придумал, чтобы десять миллионов клиентов обслуживались в банке, никогда в нем не побывав. А я придумал дистанционный банкинг. И я не могу быть абсолютно хорошим человеком по ряду причин. Во-первых, я родился в Советском Союзе. Потом я прошел все, что прошел: детство в Сибири, где вокруг меня было десять зон (Олег Тиньков родился в Кемеровской области, где еще в 1930-е годы было создано множество лагерей, входивших в систему ГУЛАГа . — Прим. ред.), бандитский Петербург в 1990-е и далее по списку. И конечно, как и у всех, у меня есть определенные негативные черты характера, которые я, кстати, совершенно осознаю, но бороться с ними в возрасте за пятьдесят не очень рационально. Что лучше — быть не слишком приятным в общении, но создавать что-то для людей, или быть nice, а потом заказывать кого-то и убивать?