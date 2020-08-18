В Смольном обсудили, как пандемия коронавируса сказалась на экономике Петербурга. Вот итоги

Кроме того, в Петербурге снизилась численность населения на 2,9 тысячи человек по итогам января — мая 2020 года. Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко сообщил, что на начало лета в городе было зафиксировано 5 миллионов 395,2 тысячи человек. Естественная убыль населения за первые пять месяцев составила 2,3 промилле, в прошлом году— 1,0 промилле. С января в Петербурге скончались на 2,1 тысячи человек больше, чем за аналогичный период этого года.

Также снизился коэффициент рождаемости на 4,7 %, составив 10,1 промилле. В течение пяти месяцев в Петербурге появилось на свет на 1,1 тысячи детей меньше, чем за тот же период 2019 года. В Смольном прогнозируют снижение как коэффициента смертности, так и коэффициента рождаемости в течение трех лет. Как предполагают власти города, в Петербурге к началу 2023 года будет проживать 5 миллионов 423,3 тысячи человек.