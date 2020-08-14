Доходы президента России Владимира Путина за год возросли на миллион рублей. В 2019 году глава государства заработал 9,7 миллиона, что на 1,1 миллиона больше, чем в 2018-ом. В два раза больше заработал в 2019 году премьер-министр Михаил Мишустин.
Доходы Путина за год выросли на миллион рублей. Мишустин получает в два раза больше
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Ververidis Vasilis / Shutterstock.com
На посту главы Федеральной налоговой службы Мишустин заработал в 2019 году 18,2 миллиона рублей, доход его жены Владлены Мишустиной за тот же период составил 54,8 миллиона рублей. Во владении премьер-министра земельный участок площадью 5,5 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 861,2 квадратных метра и квартира в 141,6 квадратных метров. Супруга и сын Мишустина имеют доли в тех же объектах недвижимости.
Владимир Путин владеет квартирой и гаражом площадью 77 и 18 квадратных метров, а также имеет в пользовании еще одну квартиру и гаражное место площадью 153,7 и 18 квадратных метров. Среди транспортных средств президента в декларации за 2019 год числятся два автомобиля «Волга» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».
Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал декларацию о своих доходах и расходах за 2019 год, когда он уже занимал должность главы города. Они упали в полтора раза в сравнении с 2018 годом, когда Беглов занимал должность полпреда президента в Северо-Западном Федеральном округе. Зато выросли доходы жены Беглова Натальи. В 2018 году ее доход составил 4,4 миллиона рублей, в 2019-ом — 10,2 миллионов.
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