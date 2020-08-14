Как все успевать: рассказывает бывший топ-менеджер ЕМГ («Европа Плюс», «Ретро FM» и другие) Александр Полесицкий

О том, почему ситуации бывают только предвиденными

Возьмем радиостанцию, так уж мне ближе. На ней все знают кто, куда и в какое время выходят. «Не по плану» может что-то идти только, если возникнет некая чрезвычайная ситуация. Например, объявляется траур… Тогда надо убирать из эфира развлекательные программы, рекламу, оставлять шоу без шуток и игр. Бывает, что это случается, когда никого из основных сотрудников на работе уже нет. Когда со мной это произошло впервые, было сложно: вызванивал всех коллег, связывался с директором службы информации, программными директорами и в ручном режиме объяснял, что делать.

Поскольку было время, когда «непредвиденные» ситуации зачастили, я сделал вывод о том, что управление ими нужно превратить в алгоритм. И мы сделали «алгоритм траура», как бы цинично это не звучало. В один клик радиостанция смогла исключить неуместные музыкальные номера.