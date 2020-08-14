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Как все успевать: рассказывает бывший топ-менеджер ЕМГ («Европа Плюс», «Ретро FM» и другие) Александр Полесицкий

В рубрике «Как все успевать» спрашиваем самых влиятельных руководителей, как, наконец, научиться планировать и управлять своим временем. О личных принципах тайм-менеджмента и делового этикета рассказывает Александр Полесицкий  — экс-заместитель главы «Европейской медиагруппы», покинувший ЕМГ после 23 лет работы, и действующий вице-президент Российской академии радио. Как подружить дедлайны и творчество? Полезны ли светские мероприятия в работе? И как предвидеть все непредвиденное?

О том, почему ситуации бывают только предвиденными

Возьмем радиостанцию, так уж мне ближе. На ней все знают кто, куда и в какое время выходят. «Не по плану» может что-то идти только, если возникнет некая чрезвычайная ситуация. Например, объявляется траур… Тогда надо убирать из эфира развлекательные программы, рекламу, оставлять шоу без шуток и игр. Бывает, что это случается, когда никого из основных сотрудников на работе уже нет. Когда со мной это произошло впервые, было сложно: вызванивал всех коллег, связывался с директором службы информации, программными директорами и в ручном режиме объяснял, что делать.

Поскольку было время, когда «непредвиденные» ситуации зачастили, я сделал вывод о том, что управление ими нужно превратить в алгоритм. И мы сделали «алгоритм траура», как бы цинично это не звучало. В один клик радиостанция смогла исключить неуместные музыкальные номера.

Непредвиденные обстоятельства в медиа на второй, третий раз уже должны стать предвиденными. 

То же самое мы сделали на случай ЧС. На моей памяти самая жуткая была в начале нулевых: захват заложников на Дубровке в Москве. Тогда даже музыкальные радиостанции, у которых новости занимают лишь малую часть сетки, должны уметь держать слушателя в контексте события. На этот случай тоже есть определенная технология.

Третий вариант: выключается электричество или обрывается связь. На этот случай прямо у передатчика под телебашней есть «консервы». Это значит, что прямо к передатчику, минуя студию, подключаются пару часов записанного заранее эфира. Конечно, он будет без новостей и прямых включений.

Непредвиденные обстоятельства в медиа на второй, третий раз уже должны стать предвиденными. Мне сложно представить ситуацию, которая сейчас могла бы застать врасплох.

Об ошибках руководителя

Я скажу страшную вещь: чем меньше ты назначаешь встреч, тем лучше. Многие часы, потраченные на совещания, – признак неопытности руководителя. В моей карьере был период, когда французские акционеры требовали каждую неделю собираться на 3-часовые планерки руководителей. Каждый отчитывался, все заносилось в протокол, из которого они узнавали информацию о компании. Это был абсолютно бессмысленный ритуал. С тех пор у меня возникло отвращение к совещаниям.

Чем больше лидер делегирует, тем он профессиональнее и эффективнее.

Второе правило: как можно меньше делать самому. Конечно, хорошо, когда руководитель старается не утратить свои навыки и развлекается, придумывая игры для эфиров. Но все же первоначальная его задача — это стратегия. Ему нужно думать, в какую конкретную точку он ведет свою компанию. Чем больше лидер делегирует, тем он профессиональнее и эффективнее.

Еще одна распространенная ошибка руководителя: управлять компанией через голову. Самый оптимальный вариант (редко кому удается его выполнить), общаться по работе не больше, чем с 5-6 людьми. Дальше все должно идти уже сверху вниз. Не нужно давать указания каждому сотруднику — даже если вы считаете, что сделаете это лучше, чем его непосредственный начальник.

О дедлайнах в творчестве

Я сам большой нелюбитель дедлайнов. Особенно когда нужно делать явно неприятную работу — ты ее откладываешь, прокрастинируешь в надежде, что твой руководитель забудет. В творческих профессиях дедлайн — это почти невозможная штука. Вот пример: в ЕМГ есть программный директор одной радиостанции, он талантливый и творческий человек, его станция показывает хорошие результаты с точки зрения аудитории. Но все знают, что с ним бессмысленно договариваться о сроках. Самую простую проблему, вопрос или креатив он будет решать часами, пока не найдет минимум 35 вариантов. Но при этом, у него хороший коллектив и сплоченная команда. А в эфире это всегда чувствуется. В таких случаях надо создать вокруг такого человека некий кокон, чтобы от сроков принятия решений мало что зависело. Или сразу ставить дедлайн с учетом на задержки в 2-3 недели. Тут надо выбирать, что важнее: умения людей или скорость выполнения. Профессионалу просто прощаешь срывы сроков, если устраивает качество.

Формальный подход здесь бессмысленен, нужно всегда помнить, что на творческое решение нужно время. 

Формальный подход здесь бессмысленен, нужно всегда помнить, что на творческое решение нужно время. Но иногда креативом в медиа слишком увлекаются. Спустя месяцы работы над новым слоганом, люди все равно приходят к чему-то простому. Важно держать в голове, что самое главное в маркетинге СМИ уже придумано до тебя — это очень экономит время. Существует 5-6 основных месседжей, которые радио должно послать слушателю — научитесь выбирать 1-2, что вам больше подходят.

О распорядке дня

Я совершенно плохой в этом смысле контролер. Доверяю управление своим временем ассистентке. Если назначаются встречи, приходят приглашения на мероприятия, она смотрит свободные слоты в календаре и заносит новые пункты. Я ничего не записываю, не запоминаю. Когда было меньше задач и объектов управления было проще, но сейчас я перестал что-либо держать в голове. Единственное — билеты на выставки, в театры, музеи покупаю сам и план путешествий тоже составляю самостоятельно.

У меня были разные функции за время моей работы на радио. Когда занимался всей операционной работой, приходил на работу в 10 утра и начинал с просмотра почты, подписания пачки бумаг, чтобы не копить. Когда моя должность называлась заместитель генерального директора и деятельность была более мыслительная нежели управленческая, то на работе появлялся уже после 11.

Сейчас понимаем, что физическое присутствие нужно исключительно для завоевания авторитета и дисциплинирования.

Я всегда предпочитал встречи назначать в офисе, а не в городе. Таким образом день не приходилось разбивать на несколько частей и тратить по два час на дорогу. Но все зависит от того, кто кому нужнее. Если встреча происходит по твоей инициативе, тогда локацию выбирает партнер. Взаимовыгодные деловые предложения обсуждались просто в приятных местах, чтобы всем было хорошо.

А все остальное время — это решение текущих задач, ранжированных по важности: маркетинг, обсуждения тенденций, которые происходят с аудиторией и тд. Моим правилом было после 18:00 на работе не задерживаться, потому что премьеры и концерты, как правило, начинаются в 19:00. Если успевать никуда не нужно, то заканчивал работу в офисе в 20:00. И всегда оставался на связи после.

Очень не люблю жить по будильнику. Тем более мы сейчас понимаем, что физическое присутствие нужно исключительно для завоевания авторитета и дисциплинирования. Сложно представить себе ситуацию, когда я должен был стоять у кого-то над душой.

О разделении личного и рабочего времени

Никогда, где бы ни был, я не позволял себе выключить телефон больше, чем на время спектакля или авиаперелета. У меня бывало и по три номера, но сейчас вполне хватает одного. Люди пользуется разными телефонами, когда их личная жизнь отделана от рабочей. У меня такого нет, мой номер даже есть в социальных сетях.

Крайне не любил и не люблю работать по выходным. Баланс заключается в том, что с вечера пятницы до утра понедельника все время посвящено семье, если не случилось нечто экстренное. Усталости от жизни в режиме прямого эфира никакой нет. Пока есть здоровье и драйв надо работать. Бездействие утомляет гораздо больше. Я по природе достаточно активный человек, поэтому работа для меня, как пища. Активность, общение, путешествия — это то, что продлевает здоровье и жизнь. При первой же возможности на самолет и в Европу. Я там, где культурный туризм: музеи, театры, выставки, балет. Море, горы, пляжи меня не интересуют. До пандемии раз в месяц старался куда-то выбираться.

После закрытия границ в Ленинградской области посмотрел столько, сколько я не видел за все предыдущие годы жизни. 

Шесть месяцев закрытых границ приучили меня, как и многих, вновь открыть для себя родные места. Я за это время в Ленинградской области посмотрел столько, сколько я не видел за все предыдущие годы жизни. Оказалось, очень интересно смотреть на родную страну глазами путешественника-туриста. Много ездил по Ломоносовскому, Гатчинскому районам, смотрел заброшенные, разрушенные усадьбы XVIII-XIX века. Понял, что самые сильные крушения даже не от войны. Очень многое было утеряно годы позднего Советского Союза, когда во дворцах делали птицефабрики, склады, а передел собственности в 90-е окончательно стер уцелевшее от фашизма.

О новой этике делового общения

Очень важно — никогда не уходить от разговора. Сейчас, правда, появились новые правила общения – люди предварительно пишут. Это очень удобно. Уже много лет я ловлю себя на мысли, что телефонный звонок для меня — стресс. Привык, что мне звонят лишь несколько хороших друзей, пару коллег, жена и дочка. Общение в мессенджерах очень экономит время, но меня искренне раздражают голосовые сообщения. Это отвратительно. Это понт. Тот, кто так делает почему-то считает себя важнее своего собеседника, который должен отрываться от работы, чтобы выслушивать чей-то поток сознания. Стараюсь этим пользоваться крайне редко, когда вообще нет времени написать текст. Вообще надо воздерживаться от того, что тебе самому неприятно. Например, не оставлять сообщение без ответа.

О месте светской жизни в расписании

Первые 5-7 лет работы в Москве я старался не пропустить ничего. У меня тогда было два водителя, которые сменяли друг друга, потому что один такой режим не выдержал бы. Рабочий день заканчивался в три часа ночи после очередного концерта, клуба, мероприятия, а начинался в десять утра.

Я уже забыл, как идет время в Петербурге, это место проведения моих выходных. Но первое время работы в Москве я удивлялся, а чем я вообще в Петербурге занимался? Зачем я вообще на работу ходил? А что я там делал по 8-9 часов в день? То, что в Петербурге делаешь четыре часа, в Москве сделаешь за час.

Использовать ивенты, чтобы кого-то ловить — дурной тон. Попытайся себя позиционировать себя так, чтобы люди искали с тобой встречи.

Светские мероприятия хороши, когда твоя работа заключается в торговле лицом, борьбе за место под солнцем или развитии персонального бренда. В момент осознания, что ты уже сам себе бренд, выбор мероприятий идет по принципу интересно-не интересно. В последние годы мои интересы стали направлены в сторону классической музыки, театра, кино. У меня есть достаточно небольшое количество друзей, с которыми я с удовольствием встречусь.

Как это все неправильно, приходить ради того, чтобы поймать нужного тебе человека. В момент становления, когда нужно заводить знакомства, это работает. Но когда ты уже топ-менеджер некоторый срок, тебя все знают, использовать ивенты, чтобы кого-то ловить — дурной тон. Попытайся себя позиционировать себя так, чтобы люди искали с тобой встречи. Серьезная, долгосрочная деятельность требует построения своего бренда. А светские мероприятия — это тусовка, которая с годами переходит в другую тусовку с определенным кругом людей. Практического смысла для бизнеса в этом нет.

Leontiy Kasatkin,
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