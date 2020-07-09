Платежная система PayPal прекращает внутренние переводы в России

«Мы вносим изменения в юридические соглашения, регулирующие отношения пользователя с PayPal. Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России», — говорится в сообщении платежной системы.

С 4 июля в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», устанавливающие новые требования к переводам внутри России электронных денег. Согласно требованиям, оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации будут не вправе передавать информацию о переводах, осуществляемых на территории России и территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Напомним, еще в июне 2019 года предполагалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard перестанут поддерживаться в России из-за грядущих изменений в законодательстве. Изменения запретят останавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции — из-за этого все расчеты по картам внутри страны могут остановиться. Тогда, по мнению автора законопроекта, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки в закон «О национальной платежной системы» внесены для того, чтобы «запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам».