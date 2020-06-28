Пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом добавили в список отраслей, которые пострадали от ограничений в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Правительство РФ добавило железнодорожный и водный транспорт в список пострадавших от коронавируса отраслей
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Фото: Shutterstock
Это связано с тем, что спрос на перевозки пассажиров железнодорожным и водным транспортом значительно сократился на фоне коронавирусных ограничений. Так, пассажиропоток на поездах дальнего следования в первой половине апреля снизился на 77% , если сравнивать с показателями прошлого года.
Предприятия, включенные в список пострадавших отраслей, получат возможность воспользоваться отсрочкой по уплате всех налогов (кроме НДС) и арендных платежей. Помимо этого, можно взять беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
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