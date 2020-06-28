Правительство РФ добавило железнодорожный и водный транспорт в список пострадавших от коронавируса отраслей

Это связано с тем, что спрос на перевозки пассажиров железнодорожным и водным транспортом значительно сократился на фоне коронавирусных ограничений. Так, пассажиропоток на поездах дальнего следования в первой половине апреля снизился на 77% , если сравнивать с показателями прошлого года.