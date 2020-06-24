С 25 июня комитет имущественных отношений Петербурга начнет прием заявлений от рестораторов на открытие летних кафе. Процедуру упростили, чтобы поддержать пострадавших от коронавирусных ограничений предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба КИО.
Процедуру открытия летних кафе упростили — вместо договора будут выдавать специальное разрешение
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Фото: Shutterstock
Вместо договора владельцы получает специальное разрешение на использование городского земельного участка. Как уточнили в пресс-службе, выносные столики в этом сезоне будут размещаться в качестве элементов благоустройства — уличной мебели. При этом не потребуют разработку проекта благоустройства.
Соответствующее разрешение выдается после оформления заявления в личном кабинете арендатора на сайте КИО. В комитете рекомендуют его создать, если оно отсутствует. Кроме того, необходимо к заявке приложить схему границ участка, который предполагается использовать — в формате Mapinfo, (mid/mif) либо psp. «Земельный участок под выносные столики должен быть смежным с участком под стационарным заведением общественного питания: рестораном или кафе, а его площадь не должна быть больше площади этого ресторана или кафе», — дополняют в сообщении.
Заявку должны рассмотреть в течение пяти рабочих дней, после чего разрешение поступит в сообщения в личном кабинете либо на электронную почту, указанную в заявлении. Уточняется, что процедура является бесплатной. Срок действия разрешения — с 29 июня по 15 октября 2020 года.
В пресс-службе также отметили, что под понятие «уличная мебель» будут попадать скамьи, скамейки-качели, диваны, столы, качели, софы, уличные часы, почтовые ящики. Также есть условие по размещению мебели: должен оставаться проход для пешеходов шириной не менее 1,5 метра. Разрешено выставлять мебель с 8:00 до 00:00.
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