Исследование проводилось в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек. Как показал опрос, раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске — в 24,9 года. В 25 лет уверенно «стоят на ногах» жители Новосибирска, Владивостока и Махачкалы, а с отставанием в месяц — Красноярска и Иркутска. Позже всех финансовую независимость обретают жители Ростова-на-Дону, в 27,5 лет, Краснодара — в 27,2, а также Астрахани — в 26,8.

Москвичи достигают финансовой независимости в 26 лет, петербуржцы — в 26,3.

«Под материальной независимостью большинство, скорее всего, понимает тот возраст, когда люди начинают сами зарабатывать на жизнь. Но полноценная независимость включает в себя также материальную стабильность и наличие капитала, который позволяет не только обеспечить регулярные расходы, но и чувствовать себя уверенно в долгосрочной перспективе», — объяснила РБК старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

54% родителей продолжают финансово поддерживать своих детей даже после обретения ими самодостаточности. 62% всех респондентов сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам.

И еще немного о деньгах. Аналитики Comparisun составили рейтинг будущих триллионеров. Первым в истории человечества им может стать основатель компании Amazon Джефф Безос — и уже в 2026 году. А самым молодым триллионером в истории — основатель Facebook Марк Цукерберг. А в 2020 году самые высокооплачиваемые звезды мира заработали 6,1 миллиарда долларов, что на 200 миллионов меньше, чем в прошлом году. Новый рейтинг 100 самых успешных знаменитостей опубликовал Forbes.