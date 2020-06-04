Согласно прогнозу экономистов, действующие карантинные меры в России продлятся до конца июня, а в четвертом квартале года ожидается вторая волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. «Существенное ослабление рубля» во втором полугодии 2020 года может произойти под влиянием снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту и оттока капиталов с развивающихся рынков.

«В базовом сценарии осенью-зимой заложена вторая волна карантинных ограничений, поэтому будут очень низкие цены на нефть. Всегда во втором полугодии идет закупка валюты импортерами и населением под новогодние праздники», — приводит РБК слова руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрия Белоусова.

По подсчетам экономистов, с четвертого квартала 2020 года и вплоть до 2022-го национальная валюта будет колебаться между 87 и 91 рублями за доллар — и только в 2023 году укрепится до 83-87 рублей. В самом пессимистичном сценарии курс доллара до конца года преодолеет отметку в 100 рублей, в оптимистичном же стоимость валюты задержится на отметке в 85 рублей за доллар.

Как считает Белоусов, в начале года стабильность курса частично поддерживалась приходам валюты по старым нефтяным сделкам, заключенным по ценам «до феерического обвала», а также продажей валюты государством. Во второй половине 2020 года этих факторов, по мнению экономиста, не будет. При этом Центральный банк в этом году продолжит проводить умеренно мягкую денежно-кредитную политику, чтобы не «идти против рынка».

Напомним, ранее эксперты описали несколько сценариев развития пандемии коронавиурса в России, один из которых — режим колебаний, когда экономика будет то закрываться на карантин, то открываться. По мнению аналитиков, такая ситуация будет продолжаться до появления вакцины от COVID-19. Всего эксперты описали четыре сценария развития пандемии коронавируса в России.