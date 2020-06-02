Во сколько обойдется восстановление российской экономики после пандемии? Отвечает премьер-министр

«Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий. Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн руб.», — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что главная цель плана — преодолеть экономический спад, вызванный COVID-19 и его последствиями. После этого правительство рассчитывает выйти на устойчивые темпы роста ВВП. Одними из возможных способов решени проблемы премьер-министр называет усиление инвестиционной активности россиян, использование цифровых технологий, повышение уровня образования и быстрое строительство качественного жилья.

Согласно тому же плану, росту реальных доходов граждан должны способствовать увеличение «семейных» выплат и пособий по безработице. Также планируется создание системы социального казначейства, которое будет предоставлять соцподдержку и содействовать занятости населения.

Малый и средний бизнес из тех отраслей, которые были признаны пострадавшими из-за пандемии коронавируса, смогут рассчитывать на льготные кредиты, освобождение от страховых взносов и налоговых платежей, кроме НДС.

Чтобы запустить инвестиционный рост в правительстве планируют создать нормативно-правовую базу защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК).

Всего план предполагает три этапа реализации:

адаптация (июнь—сентябрь 2020 года): не допустить большего падения доходов населения и распространения рецессии на более широкий круг отраслей, а также стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях;

восстановление (октябрь 2020 — июнь 2021 года): обеспечить восстановительный рост экономики и доходов граждан, контроль за санитарно‐эпидемиологической обстановкой;

активный рост (июль—декабрь 2021 года): обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост.



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