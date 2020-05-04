 «Я не могу выплатить кредит из-за пандемии»: юрист разбирает типичные ситуации

Как подавать заявление на кредитные каникулы?

Заявление об изменении условий кредитного договора можно подать в банк до 30 сентября 2020 года. При этом Правительство РФ вправе продлить этот срок, что, скорее всего, будет сделано, если эпидемия не прекратится. Если вы не можете выплачивать ипотеку из-за ситуации с коронавирусом, то легче подать заявление именно в соответсвии со свежим апрельским законом, а не прошлогодним об ипотечных каникулах, потому что формальных требований он предъявляет меньше.

Большинство крупных банков, в частности таких, как «Сбербанк», «Альфа-банк» и «ВТБ», на своих сайтах разместили информацию о том, как можно дистанционно подать заявление об изменении условий кредитных договоров в соответствии с требованиями закона, а также указали перечни документов, которые необходимо направить в банк. Если вы не можете выполнить условия для изменения кредитного договора в соответствии с законом о кредитных каникулах, некоторые банки предлагают свои программы кредитных каникул, что расширяет категории граждан, которые могут получить льготы по выплатам.

Возможно, банки не во всех случаях смогут уложиться в предусмотренный законом пятидневный срок реагирования на заявления заемщиков из-за большого количества этих заявлений и дистанционной работы многих сотрудников банков. Вероятно, это станет самым большим недостатком в работе данной системы. Заявление нужно отправлять в любом случае — если оно подано в соответствии с требованиями закона и банка, то его обязательно рассмотрят. Исходя из конкретной ситуации заемщика, можно обратиться в банк и попробовать найти оптимальный вариант для решения вопроса о выплатах по кредиту, если вы оказались в трудной финансовой ситуации в условиях коронавируса.