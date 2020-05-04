Пандемия коронавируса серьезно повлияла на рынок труда — работодатели сокращают сотрудников и размер зарплат, что делает выплату банковских кредитов практически невозможной задачей. По просьбе «Собака.ru» юрист разбирает типичные ситуации с выплатами кредитов в кризис и рассказывает как договариваться с банком об отсрочках платежей.
«Я не могу выплатить кредит из-за пандемии»: юрист разбирает типичные ситуации
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Фото: Shutterstock
История читателя: Ипотека
Из-за пандемии мою зарплату сократили наполовину: со 100 тысяч до 50 тысяч. При этом каждый месяц я выплачиваю ипотечный кредит в размере 35 тысяч. Могу ли я рассчитывать на отсрочку выплат и что нужно предоставить банку, чтобы ее получить?
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Арсений Саламатов, лектор юридического факультета СПбГУ, арбитр международного юридического конкурса имени Вильяма Си Виса
«Ипотечные каникулы» до пандемии
Еще до пандемии появился Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ, по которому государство предоставило физическим лицам возможность воспользоваться льготным периодом до 6 месяцев по выплате ипотеки. То есть уйти на «ипотечные каникулы». По договоренности со своим банком можно попробовать получить отсрочку платежа или рассрочку выплаты суммы задолженности на льготный период. То есть изменить суммы ежемесячных платежей: платить только проценты, только сумму основного долга и так далее.
Чтобы ипотечные каникулы стали возможными нужно выполнить определенные законом условия и предоставить банку необходимые документы в зависимости от трудной жизненной ситуации заемщика. Примеры таких ситуаций приведены в нормах закона. При увольнении с работы необходимо встать на учет в службе занятости, а при сокращении дохода заемщика более чем на 30% платеж по ипотеке должен составлять не менее 50% от нового размера дохода. При этом важно учитывать, что жилье, взятое в ипотеку, должно быть единственным местом жительства заемщика, а размер ипотечного кредита не может превышать установленные Правительством РФ размеры кредитов для регионов (максимально – не более 4,5 миллионов рублей) Для Санкт-Петербурга максимальный размер ипотеки составляет 3 миллиона рублей.
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Фото: Shutterstock
История читателя: Кредит на ноутбук
Полгода назад я купил ноутбук по кредитной карте — 150 тысяч рублей. Сейчас я отправлен в отпуск за свой счет на неопределенный срок, то есть дохода нет. Могу ли я рассчитывать на отсрочку выплаты по кредитке?
Новые «кредитные каникулы»: не только ипотека
Уже в условиях эпидемии был принят Федеральный закон от 03.04.2020 №106-ФЗ. В нем предусмотрена возможность предоставления кредитных каникул — то есть отсрочки или уменьшения платежей на льготный период до 6 месяцев не только по ипотекам, но и по потребительским кредитам и кредитным картам. Что нужно сделать, чтобы уйти на такие каникулы? Во-первых, заемщик должен доказать, что размер его дохода уменьшился более чем на 30% процентов. О необходимых для этого документах стоит узнавать у своего банка. Во-вторых, кредит заемщика не должен превышать установленные Правительством РФ максимальные суммы:
Автокредит 600 000 рублей
Потребительский кредит 250 000 рублей
Лимит по кредитным картам 100 000 рублей
Ипотечный кредит 4,5 миллиона рублей
Если сумма вашего кредита больше, то вам нужно договариваться с банком, поскольку этот случай не будет подпадать под данные кредитные каникулы, установленные государством. Часть банков, по крайней мере на сайтах, пишут о том, что помимо государственных программ, они готовы предложить свои программы на период коронавируса. Возможно, получится согласовать реструктуризацию долга, то есть договориться о новых условиях.
Как подавать заявление на кредитные каникулы?
Заявление об изменении условий кредитного договора можно подать в банк до 30 сентября 2020 года. При этом Правительство РФ вправе продлить этот срок, что, скорее всего, будет сделано, если эпидемия не прекратится. Если вы не можете выплачивать ипотеку из-за ситуации с коронавирусом, то легче подать заявление именно в соответсвии со свежим апрельским законом, а не прошлогодним об ипотечных каникулах, потому что формальных требований он предъявляет меньше.
Большинство крупных банков, в частности таких, как «Сбербанк», «Альфа-банк» и «ВТБ», на своих сайтах разместили информацию о том, как можно дистанционно подать заявление об изменении условий кредитных договоров в соответствии с требованиями закона, а также указали перечни документов, которые необходимо направить в банк. Если вы не можете выполнить условия для изменения кредитного договора в соответствии с законом о кредитных каникулах, некоторые банки предлагают свои программы кредитных каникул, что расширяет категории граждан, которые могут получить льготы по выплатам.
Возможно, банки не во всех случаях смогут уложиться в предусмотренный законом пятидневный срок реагирования на заявления заемщиков из-за большого количества этих заявлений и дистанционной работы многих сотрудников банков. Вероятно, это станет самым большим недостатком в работе данной системы. Заявление нужно отправлять в любом случае — если оно подано в соответствии с требованиями закона и банка, то его обязательно рассмотрят. Исходя из конкретной ситуации заемщика, можно обратиться в банк и попробовать найти оптимальный вариант для решения вопроса о выплатах по кредиту, если вы оказались в трудной финансовой ситуации в условиях коронавируса.
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Фото: Shutterstock
История читателя: Автомобильный кредит
У меня есть грузовой автомобиль, взятый в кредит на 3 года. Срок выплаты заканчивается в январе 2021 года, мне осталось выплатить около 1 миллиона рублей. Когда я получал кредит, я не был официально трудоустроен и проблем с этим не было. Сейчас я потерял этот источник дохода на 80% (неофициальное трудоустройство) и не могу выплачивать кредит. Я просрочил платеж, сумма просрочки 350 тысяч рублей. Банк предлагает либо немедленно погасить платеж, либо он отправит мой случай на досудебное расследование, а суд скорее всего вынесет решение о продаже автомобиля, чтобы покрыть сумму задолжености банку. Есть ли варианты получения отсрочки?
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Арсений Саламатов, лектор юридического факультета СПбГУ, арбитр международного юридического конкурса имени Вильяма Си Виса
В принципе любой банк проверяет источник получения дохода. Если нет гарантии, что у заемщика есть возможность ежемесячно выплачивать кредит, то заемщику будет отказано в выдаче кредита. Есть исключения для потребительских кредитов, но в данном случае был автокредит, как я понимаю, тем более на достаточно большую сумму. В данном примере читатель очевидно не указал, какие документы он изначально предоставлял для получения кредита. Он официально безработный, поэтому его вариант — это пойти в службу занятости и встать на учет в ожидании подходящей вакансии. Но нужно понимать детали получения им кредита изначально и видеть условия его кредитного договора для того, чтобы делать какие-то выводы о возможном получении отсрочки. Несмотря на общие нормы, принятые законом о кредитных каникулах, каждый случай будет рассматриваться индивиудально, исходя из всех фактических обстоятельств конкретного заемщика. Закон не регулирует варианты каникул для случаев неофициального трудоустройства.
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Виктор Лавренко, CEO Манго Страхование
Выходя на переговоры с банком в случае «проблемного» кредита надо понимать, что банк скорее всего выиграет переговоры. Если вы получите отсрочку по выплатам, то это может обернуться гораздо худшей ситуацией: вам все равно надо будет через полгода выплатить сумму вместе с процентами — их никто не отменял. Подумайте, сможете ли вы выплатить долг в будущем или загоните себя в кредитную кабалу? Возможно, стоит продать квартиру, погасить долг и взять жилплощадь меньшего размера.
Надо понимать откуда сам банк берет деньги, чтобы выдать вам кредит — он их не печатает. Условно 100 человек положили туда сбережения на черный день, банк взял эти деньги и выдал на потребительский кредит под процент — так работает банковская система. Если взявший деньги в кредит придет и скажет «коронавирус — деньги больше не отдам» , то это тяжелая история для банка, что он скажет вкладчикам? Поэтому не стоит относиться к своему кредиту безответственно. Если у вас есть автомобиль, которым вы пользуетесь только чтобы ездить на дачу, возможно, стоит его продать. Пересмотрите свои расходы и максимально сократите потребление. Самое главное — не участвуйте в сомнительных инвестиционных схемах, чтобы быстро заработать, не берите новые потребительские кредиты, а свободные средства вкладывайте в свое образование. Только в этом случае вы сможете найти новую работу в кризисное время.
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