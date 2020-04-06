Правительство России утвердило минимальные размеры кредитов, по которым возможна отсрочка — «кредитные каникулы» в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал 3 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Правительство России утвердило минимальные размеры займов для получения кредитных каникул
- Минимальный размер займов по ипотечным кредитам для предоставления отсрочки — 1,5 миллиона рублей,
- По автокредитам — 600 тысяч рублей,
- По потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей,
- По потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей,
- По кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей.
2 апреля Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось нерабочей недели, которая проходит в России с 30 марта по 5 апреля — правительством было решено продлить ее до 30 апреля. Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию.
Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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