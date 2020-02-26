Отмена комиссии вступит в силу с 1 апреля 2020 года. Как считают в Центробанке, возврат к нулевым тарифам на переводы денежных средств в системе быстрых платежей «позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам-физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам». Вместе с тем Банк России продолжит мониторинг комиссий и в случае, если они окажутся завышенными, будет самостоятельно устанавливать верхний предел комиссий.

«Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу. Именно поэтому мы приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП — переводам между физлицами. Это позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой — установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов. И это самая важная задача СБП», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Напомним, в сентябре 2019 года группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение парламента законопроект, отменяющий банковскую комиссию при операциях с платежными картами. Ранее стало известно, что российские банки рассмотрят возможность блокировать карты при зачислении подозрительных средств. Изменения затруднят вывод денег по «купленным» банковским картам, а также позволит замораживать суммы, украденные у клиента мошенниками. Кроме того, Национальная система платежных карт готовится к переносу процесса обработки токенизированных платежей Apple Pay, Google Pay и других сервисов в Россию.