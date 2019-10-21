Клаузура

После лекции все желающие смогут принять участие в клаузуре Диогена – коротком проектном семинаре и конкурсе, где нужно будет создать работу на одном листе формата А3. Вячеслав Хомутов поставит перед участниками мероприятия задачу и покинет аудиторию на два часа. Для выполнения задания можно будет использовать любую технику. В конце клаузуры куратор оценит проекты и выберет три лучших композиции. По итогам дня работы победителей выставят в Молодежном центре Государственного Эрмитажа.