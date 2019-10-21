Художник-график, шеф-архитектор архитектурно-строительного бюро Haubaus 24 октября выступит в лектории Группы ЦДС, где поделится секретами проектирования оригинального пространства, отражающего глобальные тенденции и индивидуальный почерк автора, а потом проведет клаузуру, после которой выберет три лучших проекта.
Архитектор Вячеслав Хомутов расскажет, как создать авторский интерьер
Лекция
Вячеслав Хомутов познакомит слушателей с историей и особенностями работы своего бюро, которое разрабатывает авторские загородные дома, общественные и частные интерьеры, ландшафтные и урбанистические концепции. Проекты, основанные на принципах «полистилистики» и органической архитектуры, реализуются в России и за рубежом уже более 20 лет. Архитектор расскажет о вызовах, с которыми сталкивалась компания, адаптируясь к новой экономической реальности, запросам потребителя и трендам.
Клаузура
После лекции все желающие смогут принять участие в клаузуре Диогена – коротком проектном семинаре и конкурсе, где нужно будет создать работу на одном листе формата А3. Вячеслав Хомутов поставит перед участниками мероприятия задачу и покинет аудиторию на два часа. Для выполнения задания можно будет использовать любую технику. В конце клаузуры куратор оценит проекты и выберет три лучших композиции. По итогам дня работы победителей выставят в Молодежном центре Государственного Эрмитажа.
Оба мероприятия пройдут в рамках всероссийского профессионального студенческого конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект-2019»: внутри и снаружи», организованного Группой ЦДС. Открытый лекторий будет работать до 12 декабря, а каждый месяц у организаторов запланировано по две встречи. С мастер-классами выступят менторы и члены жюри конкурса, среди которых Андрей Люблинский и Георгий Снежкин. Сессии будут транслироваться в социальных сетях «АРХпроекта» – VK и Instagram.
Михаил Медведев
Генеральный директор Группы ЦДС
Цель конкурса — дать творческий импульс будущим архитекторам, предоставить им возможность сделать первые шаги в карьере, а также вдохновиться выбранной профессией.
Начало в 19.00
Вход по предварительной регистрации
Лекторий ЦДС, пр. Добролюбова, 8а, тел. (800) 550-4905, arhproekt.pro
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