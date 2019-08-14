Как обустроить однокомнатную квартиру: 6 советов

Выбрать для квартиры дизайн и оборудовать ее сложно, особенно если это скромная однушка. Порой без помощи профессионалов тут не обойтись. Вместе с дизайнером с сайта PROFI.RU Анной Буслаевой мы расскажем, как визуально увеличить площадь, где установить свет, как лучше расставить мебель и что сделать, чтобы даже самая маленькая квартира превратилась в самое любимое и уютное место на Земле.

Выбирайте многофункциональную мебель Такая мебель — маст-хэв в однокомнатной квартире. Раскладной диван, пуф с местом для хранения внутри, шкаф с откидным столом или кроватью — практичные варианты для маленького пространства. Задействуйте не только пол, но и стены: помимо полок и крючков, к ним можно прикрепить и мебель — тот же откидной стол на кухне. Считается, что маленькая мебель создана для маленьких квартир — так якобы появляется больше пространства. Это миф. На самом деле в небольшие помещения лучше ставить массивную мебель — парадокс, но именно так и получится визуально создать ощущение простора.

Анна Буслаева Дизайнер — Старайтесь не загромождать главную комнату мелкими предметами мебели, иначе появится ощущения хаоса и беспорядка.

Другая частая ошибка: устанавливать мебель по периметру. Это только подчеркнет маленькую площадь и скорее всего неудачную форму. Расставьте мебель так, как вам будет удобно ею пользоваться: продумайте заранее возможные передвижения, последовательность действий. Так в жизнь в квартире станет гораздо комфортнее, а сожаления о недостаточном размере отойдут на второй план.

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Выгодно расположите освещение Итак, вы уже знаете, как разместите мебель. Теперь можно переходить к освещению — дизайнеры советуют это делать именно в таком порядке, чтобы свет был направлен туда, где вы планируете проводить больше всего времени. Если перестановкой вы не ограничились и решили сделать ремонт, то обычно выключатели настраивают на расстоянии 5-15 сантиметров от проема со стороны дверной ручки на высоте около 90 сантиметров. Вешать одну-единственную люстру в центре потолка, как делали наши родители, не актуально. Комбинируйте разные виды освещения: бра, торшеры, настольные лампы, трековые светильники. Свет от одной, пусть и большой, люстры вряд ли дойдет до дальних углов комнаты, а многочисленные светильники легко регулировать для разных ситуаций. Выбирайте теплый белый свет. Что касается мощности традиционных лампочек, рекомендуется использовать 75-80 ватт для гостиной, 75 ватт для кухни и столько же для верхнего освещения. Хотя сейчас все чаще отдают предпочтение более экологичному и долговечному варианту — светодиодным лампам. Оптимальной цветовой температурой (она измеряется в кельвинах) для квартиры считается 3 000 К. Это число и нужно искать на упаковке LED лампы.

Анна Буслаева Дизайнер — Необходимо продумать, насколько ярким будет основное освещение, какую зону или часть комнаты вы хотите выделить или подчеркнуть, где поставить индивидуальное освещение. Подумайте о подсветке потолка, которая может помочь визуально расширить помещение.

Разводкой электропроводки и установкой освещения самостоятельно лучше не заниматься — особенно когда есть профессионалы, которые знают о всех тонких моментах и подводных камнях. Квалифицированных мастеров можно найти у сервиса PROFI.RU . Услуги представлены в разных ценовых диапазонах — впишутся в любой бюджет.

Сконцентрируйтесь на системах хранения Вопрос хранения вещей и предметов в однокомнатной квартире чуть ли не самый важный. Тут снова пригодится функциональная мебель с отсеками для хранения. Не забудьте о пространстве над мебелью и техникой, например положите на холодильник симпатичные плетеные корзины, где будете хранить всякие мелочи. Для того чтобы не делать много крючков, можно приобрести декоративную лестницу и использовать ее в качестве вешалки. На кухне — задействовать место под подоконником (если под ним нет батареи или ее можно демонтировать) и организовать там зону для хранения. Если вещей много, а шкаф один, оставьте там только сезонную одежду — остальное держите в вакуумных пакетах.

Анна Буслаева Дизайнер — Используйте высоту потолка: шкафы с антресолями сэкономят место и позволят разместить большее количество вещей. Если в квартире есть кладовая, грамотно переоборудуйте ее в гардеробную или хотя бы создайте место для хранения используемых вещей, а не склад для ненужных и испорченных предметов.

Помните о деталях Разобраться с количеством деталей поможет «лагом». Это шведская концепция, которая означает «не слишком много, не слишком мало, а в самый раз». Она выступает за гармонию и баланс во всем — от еды до одежды. Конкретно в дизайне — за минимализм, практичность и функциональность. Так проще соблюдать порядок и наслаждаться жизнью. Умелое сочетание размеров и оттенков предметов превратит обычное помещение в стильную, уютную и удобную квартиру. Важны все детали — вплоть до материала постельного белья и цвета полотенец. Нужно ли говорить о растениях и флорариумах? Используйте мебель не по назначению: на рейл для одежды повесьте кашпо с цветами и гирлянду. А предметы интерьера ставьте там, где их никто не ждет, например напольные свечи в ванной. Не бойтесь экспериментировать — и тогда квартира преобразится и приобретет индивидуальность.

Анна Буслаева Дизайнер — Не стремитесь к симметрии — так интерьер получится «живым»: пусть рамки с фотографиями будут разной формы и размера, а светильники на тумбочках в спальне — отличаться друг от друга. Объедините детали по какому-то признаку. Если в декоре есть основной цвет, повторите его в нескольких предметах, но помните: всего должно быть в меру. Чрезмерное обилие доминирующего цвета может все испортить.

Задумайтесь о перепланировке Если вы настроены решительно и готовы к глобальным переменам, можно заняться перепланировкой — специалисты PROFI.RU помогут и тут. Такие кардинальные изменения всегда делаются для того, чтобы внести больше свободы, воздуха и комфорта в помещение. В однокомнатной квартире чаще всего это просто необходимо. Так что, если позволяет бюджет, время и исходные данные, советуем приступить к перепроектированию. Главное, всё должно быть законно оформлено. Узнать, как все сделать правильно, можно на официальном сайте своего города. Если никаких ограничений и препятствий нет, приступайте к минимизации перегородок. Объедините в общее пространство, например, коридор, гостиную, кухню и балкон. При этом лучше оставить обособленным место для сна и отдыха — спальню. За перепланировкой обычно следует зонирование пространства. Если вы решили выделить спальню, то в качестве «стены» может выступить ширма, стеклянные перегородки (внутри повесить шторы), занавес из ткани или открытый стеллаж. Другой способ зонирования — с помощью мебели и предметов интерьера: например, стильным ковром, растениями, фотографиями и картинами на стенах или освещением. Разные цвета стен или материалы напольного покрытия тоже могут разделить площадь. Для этого некоторые дизайнеры не советуют использовать прием color-blocking. Его часто применяют для визуального расширения пространства, но в реальности можно получить обратный эффект. Если же перепланировка отменяется, замените стандартные «тяжелые» деревянные двери на, например, полупрозрачные раздвижные или складные варианты.

Уделите особое внимание отделке Дизайнер Анна Буслаева советует прежде всего определиться с цветом: выбрать тот, который вам больше нравится, взять его за основу и затем добавлять к нему его же оттенки. Обычно одна из основных целей в дизайне однокомнатных квартир — это визуально увеличить пространство. Нередко для этого рекомендуют сделать стены белыми. Но можно проявить фантазию и вспомнить о других светлых цветах: сиреневых, розовых, серых, кремовых, бежевых — все они тоже помогут создать воздушные и просторные интерьеры. Не бойтесь насыщенных оттенков (например изумрудного или бордового) и узоров, тем более что в этом году цветочный принт — настоящий тренд. Если вы всё же фанат белого, сделайте акцент на серых, темных и ярких деталях. Так появится динамика и стиль. Другой способ визуально расширить площадь — использовать металл, глянец и стекло. Просто, но эффективно работают зеркала. Если разместить зеркало напротив окна в комнате, сразу станет намного больше света. Стены готовы к экспериментам. Если вы тоже, обратите внимание не только на обои и краску. Сегодня в качестве отделки дизайнеры часто используют декоративную штукатурку, дерево, камень, пробковое покрытие. Самые популярные материалы для пола: ламинат, паркет или доска, кафель и кварц-винил.

Анна Буслаева Дизайнер — Если какая-то поверхность в квартире будет выложена кафелем, выбирайте плитку, подходящую по фактуре и цвету к основному полу. Для ванной и других помещений с повышенной влажностью подойдет керамическая плитка или кварц-винил. Для детской — пробковое покрытие, ламинат или паркетная доска.

Обустройство дома и ремонт тоже могут превратиться в приятный процесс и обойтись без головной боли. Главное, последовательно подходить к каждому этапу и не бояться привлекать профессионалов.