Хова дня: студия Артемия Лебедева разработала логотип канала Хованского (абстрактный!)

Дизайнеры студии Артемия Лебедева за один день разработали логотип для канала блогера Юрия Хованского. Абстрактный. В изображении переплетаются различные геометрические фигуры, исполненные в синих и голубых оттенках, а также повторяется ассиметричная буква «х» и сокращение «хова». Мы разглядывали долго и делаем вывод — залипательно!

Чтобы прийти к решению, дизайнеры перепробовали множество вариантов: перекрещенные бутылки с нацарапанной (будто в Paint!) фамилией блогера, клякса в лучших традициях теста Роршаха с фразой «Цой жив», лицо Хованского, выполненное в пивной, диванной и шаверменной стилистике и даже оммаж логотипу Chanel. «Еще недавно я не знал, кто такой Хованский. А потом узнал. С некоторых видосов проорал в голосину прямо в ведро. А потом Хованский заказал логотип в рамках «Экспресс-дизайна». Результат [отличный]. Кто бы сомневался», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Логотип предлагают наносить на футболки, использовать для стилизации видео и в качестве заполнения информационных блоков на канале Хованского.

Напомним, ранее Артемий Лебедев разрешил свободное и бесплатное использование логотипа Санкт-Петербурга, который его студия разработала в ноябре 2014 года. В 2018 году стало известно, что от работы Лебедева откажутся — и Петербург получит новый туристический логотип вместо работы студии. Весной этого года Лебедев сам стал блогером — и запустил собственный канал на You-Tube. В первом выпуске он поделился своим мнением о введении закона о неуважении к власти, очередном суде над Кокориным и Мамаевым и ситуации с учительницей, которую уволили из-за фотографии в купальнике.