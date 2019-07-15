Британская высшая школа дизайна запускает в Петербурге серию интенсивов (впервые!). На протяжении трех уикендов на территории Новой Голландии петербуржцам расскажут о последних трендах, контент-маркетинге и даже разработке мобильных приложений.

Интенсивы запущены совместно с петербургской школой креативных индустрий «Маяк». Так, 27 июля петербуржцам расскажут двухдневный курс по контент-маркетингу — научат анализировать медийный тренды, делать полезный контент, создавать собственный бренд-медиа, разрабатывать стратегию ведения соцсетей, работать в команде и выступать на публике.

3 августа горожан познакомят с основами дизайн-процесса в рамках курса «Старт в творческой профессии». Научат мыслить нестандартно, экспериментировать и находить необычные решения, помогут получить навыки скетчинга и рисунка, освоить техники трафаретной печати, рассказывать визуальную историю, а также работать с различными материалами, коллаборациями и даже создать анимированный ролик и большое полотно из ткани.

10 августа пройдет завершающий интенсив, в рамках которого начинающие дизайнеры познакомятся со всеми этапами создания интерфейсов и научатся проектировать, прототипировать, отрисовывать макеты мобильных приложений. Куратором выступит преподаватель Британской высшей школы дизайна Сергей Гальцев.

Напомним, в прошлом году москвичи уже приезжали «просвещать» петербуржец — в декабре на территории «Ленполиграфмаш» прошла конференция In the City от института «Стрелка». Мероприятие стало первой международной конференцией о технологиях, изменяющих облик города и жизнь в нем, а смысл программы заключался в необходимость рассказать горожанам о том, как технологии становятся инструментами, помогающими развивать города.