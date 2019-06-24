В арх-клубе MATERIA в «Севкабель Порту» открывается выставка дизайн-проектов «ПроМоАрхДиз»

В пространстве архитектурной галереи — арх-клубе MATERIA, который расположился в «Севкабель Порту», открывается выставка дизайн-проектов «ПроМоАрхДиз». Мероприятие станет первым официальным с момента открытия — покажут портфолио 10 лучших молодых архитекторов России и 20 лауреатов французской премии AJAP.

Одним из постоянных направлений работы арх-клуба MATERIA станут международные выставочные проекты, которые продемонстрируют наиболее актуальные тенденции в архитектуре и дизайне. Первым станет экспозиция «ПроМоАрхДиз», организованная премией «Проект Балтия» совместно с французской организацией AJAP.

В экспозиции представят портфолио 10 лучших молодых архитекторов России и 20 лауреатов французской премии AJAP. На открытии также выступят приглашенные спикеры от архитектурного бюро MAYAK, участники коллектива «ПапаУрбан», а также члены объединения KATARSIS Architects. От лица членов жюри и экспертного совета будут говорить Никита Явейн, Ален Элу и Владимир Фролов, а также партнер архитектурного бюро «ХВОЯ» Георгий Снежкин, креативный директор общественно-делового пространства «Севкабель Порт» Алексей Онацко и Карина Малышева из арх-клуба MATERIА.

Открытие выставки «ПроМоАрхДиз» в арх-клубе MATERIA состоится 27 июня в 16:00. Попасть на нее можно будет до 28 июля.

Напомним, арх-клуб MATERIA стал результатом совместной работы петербургского журнала «Проект Балтия» и международного коммуникационного проекта Арх-клуб.pro. Так, команды займутся ведением событийной программы с привлечением архитекторов и дизайнеров, а также поставщиков материалов и услуг в области архитектуры, строительства и дизайна интерьеров — в планах открытие экспозиций, проведение лекций, а также мероприятий дискуссионного характера.