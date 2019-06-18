Никита Явейн, Андрей Асадов и Тотан Кузембаев выступят на пятом «Арх-пароходе» в Петербурге

28 июля в Петербурге стартует пятый «Арх-пароход» — конференция на борту, традиционно собирающая главных архитекторов России. Темой этого года стало «старое и новое» — обсудят новую архитектуру в старом городе, процесс преобразования музеев в 21 веке и будущее городского дизайна. В числе спикеров руководитель петербургского бюро «Студия 44» и куратор конференции этого года Никита Явейн, архитекторы Андрей Асадов, Тотан Кузембаев и другие.

Основной темой «Арх-парохода»-2019 стало «старое и новое». В ходе трехдневного путешествия на трех секциях — «Новая архитектура в старом городе», «Старое и новое: как меняются музеи в 21 веке», «Старое и новое: российская архитектура вчера и сегодня» — спикеры обсудят, какие проблемы в архитектуре и городском развитии существуют на сегодняшний день.

Сокураторами секций выступят архитекторы Никита Явейн и Андрей Асадов, директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, архитектурные критики Павел Котляр, Юлия Шишалова и Владимир Фролов, зодчий Тотан Кузембаев, Илья Заливухин, Сергей Орешкин и другие.

После трехдневного путешествия, в рамках которого корабль отправится в круиз с остановками в Старой Ладоге и на остров Валаам, 30 июля в пространстве арх-клуба MATERIA в «Севкабель Порту» состоится подписание манифестов по каждой из обозначенных тем.

Напомним, ранее на территории первой кабельной мануфактуры «Севкабель Порт» открылась архитектурная галерея — арх-клуб MATERIA. Новое пространство ориентировано на проектировщиков, дизайнеров, урбанистов и всех, кто интересуется развитием города — основной деятельностью галереи станет экспозиционно-лекционная работа, а также разнообразные мероприятия дискуссионного формата, посвященные обсуждению важных аспектов развития города.