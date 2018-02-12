Как ландшафтное бюро «МОХ» вписало дом-конструктор Пруве в Петербург?

Ландшафтное бюро «МОХ»

На выставку «Жан Прувe. Конструктор» у западного фасада «Манежа» к нам привезли послевоенный сборный дом «6 х 9» и мебель по проектам одного из главных идеологов мирового дизайна и архитектуры ХХ века. Уличная экспозиция и сама по себе была событием, но общегородским явлением она стала благодаря разнотравью и березкам, которыми ландшафтное бюро «МОХ» интегрировало дом-конструктор в городской пейзаж.

Юрий Фоменко главный ландшафтный дизайнер ландшафтного бюро «МОХ» Сразу было понятно, что дом Пруве не может просто так стоять на площади у "Манежа". Если изучить историю зданий-конструкторов французского архитектора, которые создавались в тяжелое время послевоенной разрухи, то становится очевидно, что пространство вокруг постройки не могло быть каким-то помпезным, претенциозным. Сад должен был правильно подать сооружение. Мы простроили ландшафт с точки зрения архитектуры так, что все части сада кратны друг другу. При четко продуманной архитектуре оформили площадь простыми средствами, "обняли" дом-конструктор естественными растениями: пшеницей, березами. Мы создали кусочек природы в гранитном мешке центра города. Простота и понятность ландшафтного проекта, который деликатно "поддерживал" дом, понравились как "Манежу", так и посетителям выставки».

Собака.ru благодарит партнера проекта в 2018 году группу компании «Кортрос» и жилой комплекс Royal Park за поддержку.