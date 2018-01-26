Джонатан Барнбрук: «Если вы пришли в дизайн ради денег, то совершаете большую ошибку»

В Петербург на третью сессию проекта Lakhta View приехал ведущий британский дизайнер Джонатан Барнбрук — автор обложек пластинок легендарного Дэвида Боуи и каталогов художника Дэмьена Херста. Мы записали главные мысли о будущем дизайна, необходимости получения образования в этой сфере и многом другом.

О преимуществах получения образования Самое главное, что может дать колледж или университет будущему дизайнеру — это время. Коммерческие заказы необходимо делать как можно быстрее, а во время учебы у вас есть как минимум 2-3 размеренных года на то, чтобы понять, к чему стремиться, кем вы являетесь и как разработать собственную дизайнерскую концепцию. Самое главное, что может дать колледж или университет будущему дизайнеру — это время. Коммерческие заказы необходимо делать как можно быстрее, а во время учебы у вас есть как минимум 2-3 размеренных года на то, чтобы понять, к чему стремиться, кем вы являетесь и как разработать собственную дизайнерскую концепцию.

Многие будущие специалисты говорят о том, что поступают в колледж для того, чтобы потом найти работу — мне кажется это не совсем правильный подход. Они не совсем понимают ту роль, которую на самом деле выполняет учебное заведение.

С другой стороны, ни один колледж не сможет научить вас главному качеству хорошего дизайнера — быстрому и эффективному выполнению заказов. Кроме того нам очень важно уметь взаимодействовать с большим количеством людей и с разными клиентами — именно эти ценные навыки можно получить лишь в «полевых условиях». В колледже вы по большей части работаете на себя.

О врожденном таланте и приобретенных навыках