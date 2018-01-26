Джонатан Барнбрук: «Если вы пришли в дизайн ради денег, то совершаете большую ошибку»
В Петербург на третью сессию проекта Lakhta View приехал ведущий британский дизайнер Джонатан Барнбрук — автор обложек пластинок легендарного Дэвида Боуи и каталогов художника Дэмьена Херста. Мы записали главные мысли о будущем дизайна, необходимости получения образования в этой сфере и многом другом.
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Джонатан Барнбрук на третьей сессии проекта Lakhta View
О преимуществах получения образованияСамое главное, что может дать колледж или университет будущему дизайнеру — это время. Коммерческие заказы необходимо делать как можно быстрее, а во время учебы у вас есть как минимум 2-3 размеренных года на то, чтобы понять, к чему стремиться, кем вы являетесь и как разработать собственную дизайнерскую концепцию.
О врожденном таланте и приобретенных навыках
Дизайнер без диплома действительно может стать крутым специалистом — я знаю по меньшей мере двоих таких людей. Некоторым повезло — у них есть природный талант к этому. Конечно, в университете дают необходимые знания, но как мне кажется, неиссякаемый интерес к работе и любовь к делу гораздо важнее.
О качествах, которые отличают хорошего графического дизайнера
Тебе должны нравиться люди, ты должен наслаждаться их обществом. Если тебе не нравится взаимодействие как таковое, то ты никогда не станешь профессионалом в этой области. Также ты должен быть готов к усердной работе, быть помешанным на графическом дизайне. И конечно необходимо быть приятным в общении человеком — никто не захочет работать с токсичной личностью, а вот если ты транслируешь позитив и благожелательность — клиент всегда вернется.
О популярности графического дизайна
Безусловно, это очень популярное сейчас направление. Вот сейчас очень много разных музыкантов, но нельзя сказать, что все они хорошие. То же самое и с графическими дизайнерами. Лучшие остаются лучшими. Но в любом случае всегда должна быть возможность получить образование в этой сфере. Очень часто выпускники выбирают работу в медиа, полагая, что она более интересна. Вообще дизайн привлекает тем, что ты получаешь удовольствие от своей работы — немногие обладают такой привилегией.
Одно могу сказать точно — если вы идете в эту профессию ради денег, то совершаете большую ошибку!
О морали и принципах
Coca-Colа — та компания, с которой лично я бы не стал работать. Было бы странно это делать после работы с Adbusters (канадская некоммерческая организация, которая занимается вопросами антипотребительства и улучшения окружающей среды, — Прим. ред.) .
Необходимо придерживаться определенных принципов, иметь своего рода «кодекс чести» в работе. Существует несколько крупных компаний, которые просят создать некий дизайнерский продукт, который не соответствует тому, что они реально производят. Получается такая красивая ширма, за которой они прячутся.
Конечно подобные гиганты хорошо оплачивают твою работу, но мне лично кажется, что гораздо важнее быть человеком последовательным в этих вопросах.
О работе с музеями
Работа с музеями безусловно сильно отличается от работы на коммерческие компании. В музеях ты прежде всего делаешь это за идею, вносишь определенный вклад в культуру. Получение гонорара здесь не главная цель. На самом деле люди, которые работают в музеях не смогут выжить и пяти минут в коммерческом мире. Это очень разные сферы. Мне кажется именно это обстоятельство делает их работу такой интересной.
Джонатан Барнбрук работал с музеями Виктории и Альберта в Лондоне и с Галереей Саатчи, —Прим. ред.
О лучших и худших вещах в ПетербургеМне очень нравятся здания в стиле сталинского неоклассицизма — по-моему, это очень красиво! Противоречие этого стиля архитектуры со зданиями в центре города создает очень интересный настрой. Мне также очень понравилась Кунсткамера — на мой взгляд, многим музеям необходима подобная индивидуальность.
О «Лахта Центре»
Я понимаю, какие проблемы возникли при возведении башни, учитывая историческое и архитектурное наследие Петербурга. Уверен, многие горожане были недовольны строительством объекта. Но мне кажется подобные сооружения — отличная возможность реализовать другую философию в архитектуре.
Лично меня поражает организация и осуществление такого объема строительства. Просто удивительно, на что сейчас способно человечество!
О типично британском дизайне
Я думаю главное, что отличает британскую культуру — это вера в то, что ты можешь изменить общество к лучшему. И очень часто это убеждение связано с музыкой. Не секрет, что многие молодежные движения пришли из Британии — например, панки.
В 1980-90-х в Британии дизайн в основном использовали в качестве маркетингового инструмента, а это как раз то, против чего я выступал будучи студентом.
О будущем дизайна
В будущем все будет завязано на культурном бэкграунде, а дизайн будет отвечать в первую очередь требованиям общества, к которому принадлежит. Я уверен, что лет через 20-30 мы будем жить в очень интересное время. Мы уже живем в подобную эпоху.
Мне кажется наиболее яркие представители дизайна будут выходцами из неблагополучных обществ — трудности делают нашу работу только лучше. Если заглянуть еще дальше, то возможно лет через 200 дизайнеров заменит искусственный интеллект, но я даже не могу представить, что именно будет делать компьютер. Этот вопрос скорее философский — дизайнеру (живому человеку) необходимо постоянно выбирать из множества решений, и в конечном итоге быть уверенным в том, что пришел к идеальному варианту. Искусство и дизайн в целом имеют эту разрушительную для робота особенность — и именно оно не позволяет в настоящий момент заменить человека искусственным интеллектом.
Совет будущим дизайнерам
Не думайте слишком много. Лучше подумайте о том, что вы сможете предложить миру как профессионал. Доверяйте своему чутью и не сравнивайте себя с другими — все равно вы знаете лучше, что нужно вам.
Текст и перевод: Ася Алисултанова
Фото: пресс-служба Lakhta View
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