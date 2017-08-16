Рейтинг: 10 самых дорогих квартир для аренды в Петербурге

Аналитики агентства недвижимости составили рейтинг самых дорогих съемных квартир Петербурга. Показываем, как выглядят апартаменты стоимость от 400 до 700 тысяч рублей аренды в месяц.

10 место

450 тыс. рублей в месяц

Район: Петроградский, 2-й Березовая аллея на Каменном острове

Площадь: 230 кв. м

Квартира в классическом стиле, расположена в закрытом жилом комплексе с собственной прогулочной зоной и каналом. 

9 место

460 тыс. рублей в месяц

Район: Петроградский,  Константиновский проспект, Diadema Club House

Площадь: 135 кв. м

Квартира с панорамными окнами «в пол» оформлена в современном стиле. В стоимость входят коммунальные платежи и парковочное место в подземном паркинге.

8 место

 475 тыс. рублей в месяц

Район: Центральный, Кирочная улица

Площадь: 243 кв. м

В квартире есть балкон с видом на Исаакиевский собор, действующий дровяной камин, два места в подземном паркинге, а также авторская отделка в стиле современной классики.

7 место

500 тыс. рублей в месяц

Район: Центральный, Большая Морская улица

Площадь: 200 кв. м.

Квартира в стиле фьюжн, с фресками, лепниной и позолотой на потолке, стеклянными стенами и полупрозрачным роялем. Из жилья открывается вид на арку Главного штаба и небольшой фрагмент Дворцовой площади.

6 место

 500 тыс. рублей в месяц

Район: Петроградский, Жилой комплекс Brilliant House

Площадь: 160 кв. м

Квартира с панорамными видами на Малую Невку. В стоимость входит место в подземном паркинге. 

5 место

590 тыс. рублей в месяц

Район: Петроградский, Петровская набережная

Площадь: 250 кв. м

Двухуровневая квартира в шаговой доступности от крейсера Аврора, Петропавловской крепости, Троицкого моста. 

4 место

600 тыс. рублей в месяц

Район: Петроградский, Каменноостровский проспект

Площадь: 396 кв. м

Квартира в стиле английской классики: в интерьере преобладает древесина ценных пород и другие натуральные материалы. 

3 место

700 тыс. рублей в месяц

Район: Центральный, Итальянская улица

Площадь: 450 кв. м

Самая большая квартира в рейтинге, у которой также имеется собственная терраса. 

2 место

700 тыс. рублей в месяц

Район: Петроградский, набережная Мартынова, жилой комплекс «Дом у моря»

Площадь: 190 кв. м

Квартира с панорамными окнами в современном стиле с видом на Среднюю Невку и парк «Диво Остров». Рядом находится теннисный и яхт-клубы.

1 место

762 тыс. рублей в месяц

Район: Адмиралтейский, Адмиралтейская набережная

Площадь: 246 кв. м

Лидер рейтинга самых дорогих арендных квартир — двухуровневый пентхаус с террасой, современной отделкой, а также бильярдным столом на втором этаже.

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  • Автор: andrey
  • Опубликовано:

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