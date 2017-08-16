Аналитики агентства недвижимости составили рейтинг самых дорогих съемных квартир Петербурга. Показываем, как выглядят апартаменты стоимость от 400 до 700 тысяч рублей аренды в месяц.
Рейтинг: 10 самых дорогих квартир для аренды в Петербурге
10 место
450 тыс. рублей в месяц
Район: Петроградский, 2-й Березовая аллея на Каменном острове
Площадь: 230 кв. м
Квартира в классическом стиле, расположена в закрытом жилом комплексе с собственной прогулочной зоной и каналом.
9 место
460 тыс. рублей в месяц
Район: Петроградский, Константиновский проспект, Diadema Club House
Площадь: 135 кв. м
Квартира с панорамными окнами «в пол» оформлена в современном стиле. В стоимость входят коммунальные платежи и парковочное место в подземном паркинге.
8 место
475 тыс. рублей в месяц
Район: Центральный, Кирочная улица
Площадь: 243 кв. м
В квартире есть балкон с видом на Исаакиевский собор, действующий дровяной камин, два места в подземном паркинге, а также авторская отделка в стиле современной классики.
7 место
500 тыс. рублей в месяц
Район: Центральный, Большая Морская улица
Площадь: 200 кв. м.
Квартира в стиле фьюжн, с фресками, лепниной и позолотой на потолке, стеклянными стенами и полупрозрачным роялем. Из жилья открывается вид на арку Главного штаба и небольшой фрагмент Дворцовой площади.
6 место
500 тыс. рублей в месяц
Район: Петроградский, Жилой комплекс Brilliant House
Площадь: 160 кв. м
Квартира с панорамными видами на Малую Невку. В стоимость входит место в подземном паркинге.
5 место
590 тыс. рублей в месяц
Район: Петроградский, Петровская набережная
Площадь: 250 кв. м
Двухуровневая квартира в шаговой доступности от крейсера Аврора, Петропавловской крепости, Троицкого моста.
4 место
600 тыс. рублей в месяц
Район: Петроградский, Каменноостровский проспект
Площадь: 396 кв. м
Квартира в стиле английской классики: в интерьере преобладает древесина ценных пород и другие натуральные материалы.
3 место
700 тыс. рублей в месяц
Район: Центральный, Итальянская улица
Площадь: 450 кв. м
Самая большая квартира в рейтинге, у которой также имеется собственная терраса.
2 место
700 тыс. рублей в месяц
Район: Петроградский, набережная Мартынова, жилой комплекс «Дом у моря»
Площадь: 190 кв. м
Квартира с панорамными окнами в современном стиле с видом на Среднюю Невку и парк «Диво Остров». Рядом находится теннисный и яхт-клубы.
1 место
762 тыс. рублей в месяц
Район: Адмиралтейский, Адмиралтейская набережная
Площадь: 246 кв. м
Лидер рейтинга самых дорогих арендных квартир — двухуровневый пентхаус с террасой, современной отделкой, а также бильярдным столом на втором этаже.
По материалам ЦИАН.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.