Рейтинг: 10 самых дорогих квартир для аренды в Петербурге

475 тыс. рублей в месяц

Район: Центральный, Кирочная улица



Площадь: 243 кв. м

В квартире есть балкон с видом на Исаакиевский собор, действующий дровяной камин, два места в подземном паркинге, а также авторская отделка в стиле современной классики.