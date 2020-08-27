IKEA и Lego выпускают совместный конструктор

В серию «Бюгглек», которую IKEA и Lego выпустят уже этой осенью, входит один набор из трех маленьких контейнеров, два набора из больших контейнеров и набор Lego — «чтобы можно было сразу начать играть». Собранный конструктор можно закрепить на крышке коробки и использовать ее как пьедестал.

«Создавайте свои миры внутри, снаружи и везде! А потом можно аккуратно спрятать детали и героев в контейнер — или, наоборот, закрепить на крышке, чтобы ими любовались», — говорят в IKEA.

Коллекция «Бюгглек» поступит в продажу в российские магазины IKEA в октябре 2020 года.

Напомним, IKEA запустила в России продажу экоделек — экологичной версии своих фирменных фрикаделек. Продукт полностью сделан из растительных ингредиентов — горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля. Ранее IKEA представила коллекцию роботизированной мебели для маленьких помещений Rognan.

Компания также запустила проект «Квартиротека» — бесплатную библиотеку дизайн-проектом квартир в типовых домах. А еще проект «Домой с другом». На специальном разделе на сайте компании можно познакомиться с питомцами, которые нуждаются с хозяине.