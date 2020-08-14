Перед началом осеннего сезона 2020, когда мы все стихийно еще в апреле самоизолировались на дачах и в своих резиденциях, стало понятно, что просто так в загородном доме чистоту не наведешь. На помощь стоит призвать специалистов клининговой компании, а не самому пытаться справиться с загородными объемами. Почему это лучшее решение, отвечает компания Fast Cleaning.
Экспертное мнение: почему с уборкой загородного дома справится только клининговая компания
Почему клининг?
Нельзя просто так взять и осилить уборку загородного дома. Высокие потолки, два, а то и три этажа комнат, чердаки, салон, кухни – зимняя и летняя, – террасы, лоджии и окна в пол – даже при обдумывании объемов, которые надо отмыть в конце сезона, может становиться не по себе. Клининг же выезжает в составе целой бригады, нацеленной на уборку в течение 6 часов, а специалисты Fast Cleaning готовы к вызову из любого района Ленобласти, куда приедут со всеми необходимыми средствами и инвентарем.
Что входит в уборку загородного дома?
В топе заказов Fast Cleaning – это генеральная уборка дачи или коттеджа. Эта позиция подразумевает чистку полов, ковров, мебели и техники, вентилиционных решеток и люстр под потолком, полировку стекол и зеркал, работу с жалюзи и карнизами – словом, профессионалы быстро и четко приведут дом в порядок, пока семья принимает солнечные ванны в саду.
Зачем использовать специальную технику?
Часто в течение года сил для ремонта или обновления мебельного гарнитура на даче не находится, поэтому уборка требует больше времени, чем в городской квартире. Команда Fast Cleaning выезжает на объект с профессиональным оборудованием. В арсенале компании – парогенераторы, пыле-водососы, роторы, аппараты высокого давления, установки для ионизации воды и моющие экстракторы для химчистки. Благодаря полному набору техники все, что скапливается в щелях, в полу или в диванах, легко и быстро устраняется, а воздух внутри дома становится свежим и приятным.
А что делать после генеральной уборки?
Команда Fast Cleaning рекомендует проводить поддерживающие манипуляции раз в неделю, но ее можно заказать только после генеральной, когда проведут полный объем чистки. В объем работ также включены сухая и влажная чистка, а моющие средства с инвентарем привезут.
Андрей Карнюшин
CEO Fast Cleaning
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