Дизайнер Артемий Лебедев раскрыл тайну создания логотипов по программе «Экспресс-дизайн» — в том числе абстрактного «ховы» для блогера Юрия Хованского и шоу «Пора валить» Руслана Усачева. Оказалось, больше года дизайны создавал Николай Иронов. Только не человек, а нейросеть.
«Экспресс-дизайн» от студии Артемия Лебедева больше года создавал Николай Иронов. Только не человек, а нейросеть
-
Не пугайтесь: так выглядит Николай Иронин. По словам Лебедева, фоторобот является собирательным образом всех дизайнеров студии
«Проект разрабатывался в условиях строгой секретности изолированной командой. Для конспирации искусственный интеллект выдавали за удаленного сотрудника. Ему создали собственную страницу с портфолио и дали человеческое имя — Николай Иронов. Это позволило избежать утечек и получать объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне», — заявили в студии.
Программа «Экспресс-дизайн» была запущена студией Артемия Лебедева в 2018 году. За 100 тысяч рублей небольшие бренды могли получить логотип, но при условии, что полученный результат станет конечным — никаких правок в дизайн вносить нельзя. Блогер Руслан Усачев заказывал «Экспресс-дизайн» дважды — и ему не понравилось. Вот что он думает о логотипе теперь:
Напомним, в 2019 году дизайнеры студии Артемия Лебедева за один день разработали логотип для канала блогера Юрия Хованского. Абстрактный. В изображении переплетались различные геометрические фигуры, исполненные в синих и голубых оттенках, а также повторялась ассиметричная буква «х» и сокращение «хова». «Еще недавно я не знал, кто такой Хованский. А потом узнал. С некоторых видосов проорал в голосину прямо в ведро. А потом Хованский заказал логотип в рамках «Экспресс-дизайна». Результат [отличный]. Кто бы сомневался», — заявил тогда Лебедев.
Ранее Артемий Лебедев разрешил свободное и бесплатное использование логотипа Санкт-Петербурга, который его студия разработала в ноябре 2014 года. В 2018 году стало известно, что от работы Лебедева откажутся — и Петербург получит новый туристический логотип вместо работы студии. Весной 2019 года Лебедев сам стал блогером — и запустил собственный канал на YouTube. В первом выпуске он поделился своим мнением о введении закона о неуважении к власти, очередном суде над Кокориным и Мамаевым и ситуации с учительницей, которую уволили из-за фотографии в купальнике.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.