«Экспресс-дизайн» от студии Артемия Лебедева больше года создавал Николай Иронов. Только не человек, а нейросеть

«Проект разрабатывался в условиях строгой секретности изолированной командой. Для конспирации искусственный интеллект выдавали за удаленного сотрудника. Ему создали собственную страницу с портфолио и дали человеческое имя — Николай Иронов. Это позволило избежать утечек и получать объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне», — заявили в студии.

Программа «Экспресс-дизайн» была запущена студией Артемия Лебедева в 2018 году. За 100 тысяч рублей небольшие бренды могли получить логотип, но при условии, что полученный результат станет конечным — никаких правок в дизайн вносить нельзя. Блогер Руслан Усачев заказывал «Экспресс-дизайн» дважды — и ему не понравилось. Вот что он думает о логотипе теперь: