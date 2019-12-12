В креативном выставочном кластере Artplay 9 марта 2020 года соберут 100 специалистов индустрии, которые покажут посетителям свои проекты для жизни и бизнеса на выставке «Искусство архитектуры и дизайна 2020». Каждый участник автоматически станет номинантом одноименной премии, а победителей выбирает экспертное жюри от журнала «Собака.ru» вместе с посетителями.
В Artplay пройдет выставка «Искусство архитектуры и дизайна 2020»
К участию в выставке команда приглашает дизайнеров и архитекторов, которые работают в строительных компаниях, бюро, студиях, а также фрилансеров. Работу необходимо прислать до 23 февраля. Во время экспозиции 9 марта можно будет познакомиться с коллегами, клиентами и заключить договоры о сотрудничестве. Проекты каждого участника будут транслироваться на экране сцены в течение всего дня.
Каждый экспонент выставки «Искусство архитектуры и дизайна 2020» автоматически становится номинантом одноименной премии по направлениям: загородная архитектура, городская архитектура, дизайн интерьера. Победителей выбирает экспертное жюри от «Собака.ru», а триумфаторам будет посвящен разворот в журнале.
Прислать работы можно до 23 февраля
award@architect.today
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