В Artplay пройдет выставка «Искусство архитектуры и дизайна 2020»

К участию в выставке команда приглашает дизайнеров и архитекторов, которые работают в строительных компаниях, бюро, студиях, а также фрилансеров. Работу необходимо прислать до 23 февраля. Во время экспозиции 9 марта можно будет познакомиться с коллегами, клиентами и заключить договоры о сотрудничестве. Проекты каждого участника будут транслироваться на экране сцены в течение всего дня.