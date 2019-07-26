В Петербурге стартовали продажи Mercedes-Benz E-Class отечественной сборки

Первые автомобили Mercedes-Benz E-Class собрали на заводе в индустриальном парке «Есипово», в Подмосковье. На предприятии планируют создать более тысячи рабочих мест и выпускать 25 тысяч автомобилей в год, причем не только E-Класс, но и модели GLC, GLS и GLE. Сроки поставок с подмосковного завода примерно такие же, как и для автомобилей из Европы, но в будущем их хотят сократить. Российская сборка ничем не отличается от европейской: базовую комплектацию дополняют три линии исполнения с широким выбором классических расцветок и материалов.

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