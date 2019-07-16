В России представили новую Mazda3

Новая Mazda3 — первый представитель гаммы моделей Mazda седьмого поколения. Спортивный эмоциональный хэтчбек и элегантный седан воплощают два разных образа модели. По словам программного менеджера Mazda3 Коты Беппу, миссия этого автомобиля заключается в том, чтобы стать «объектом всеобщего желания».

В новой Mazda3 производители смогли реализовать технологии, направленные на осуществление долгосрочной стратегии «Разумный Zoom-Zoom 2030». Эта стратегия предусматривает снижение выбросов углекислого газа на всех этапах производства и эксплуатации — чтобы обеспечить экологичность, но при этом сохранить оптимальные характеристики автомобиля. Mazda3 стала воплощением философии дизайна Kodo, которая предусматривает отказ от всего лишнего. Подобная лаконичность в полной мере отражает сущность японской эстетики. Сочетание спокойствия, комфорта и роскоши находит свое воплощение как в экстерьере, так и в интерьере новой модели автомобиля.

Благодаря платформе нового поколения Skyactiv-Vehicle Architecture процесс вождения стал более интуитивным и менее напряженным. Принимать быстрые решения в ответ на изменение ситуации на дороге теперь еще проще. Помимо этого, современные технологии защиты водителя и пассажиров и детальная проработка эргономики в новой Mazda3 обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта. Безопасность дает и беспрецедентно высокий процент сверхпрочных сортов стали — он делает кузов легким и жестким. В переднюю панель встроен 7-дюймовый TFT-дисплей и проекция на лобовое стекло Active Driving Display — вместе они помогают мгновенно воспринимать информацию. Усовершенствована и информационно-развлекательная система Mazda Connect: в том числе улучшено голосовое управление и обновлена система навигации.