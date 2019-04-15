Skoda в седьмой раз проводит в России Молодежный хоккейный турнир

Молодежный хоккейный турнир «Кубок Skoda» пройдет с 15 по 20 апреля в Челябинске. В битве за чемпионский титул сразятся сильнейшие команды России и Европы, а почетным гостем финала станет легендарный защитник, четырехкратный чемпион мира и Олимпийский чемпион Сергей Бабинов.

В прошлом году «Кубок Skoda» проходил в Екатеринбурге, где победу одержала команда из Челябинска, куда и переехали в этом году соревнования. За чемпионский титул сразятся восемь сильнейших команд России и Европы: «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Дизель» (Пенза), «Сибирь» (Новосибирск), «Ак Барс» (Казань) «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Mladí Draci Šumperk» (г. Шумперк, Чехия), «Динамо» (г. Рига, Латвия). Впервые в истории Кубка будет вручен специальный приз MVP – самому ценному игроку турнира.

Почетным гостем Кубка станет легендарный хоккейный защитник, четырехкратный чемпион Европы и мира, Олимпийский чемпион Сергей Бабинов. Звезда советского спорта поддержит молодых атлетов в заключительный день соревнований. Кроме того, в финале и церемонии закрытия турнира примет участие актер, музыкант и шоумен Станислав Ярушин, который, как и Сергей Бабинов, родом из Челябинска. В этот день именитые гости также проведут автограф-сессию.

Для болельщиков Skoda запланировала большую программу: в перерывах между матчами гости смогут сыграть в настольный хоккей и кольцевые гонки, потренироваться в выполнении передач и отработке дриблинга с шайбой на профессиональном тренажере и получить автограф от звезд спорта. Кроме того, для всех приготовлена фирменная хоккейная шайба автобренда с подписью легенды Владислава Третьяка.