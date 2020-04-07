Автомобильные дилеры Петербурга обратились к правительству города с просьбой оказать поддержку отрасли в период пандемии коронавируса. Они говорят о необходимости включения автомобильного бизнеса в список отраслей, пострадавших от принятых против распространения инфекции в стране мер.
Петербургские автодилеры обратились к правительству с просьбой поддержать их в период пандемии
Под обращением в адрес правительства Петербурга подписался 21 дилерский центр. В числе предложенных ими мер — предоставление налоговых каникул, продление срока действия специальных налоговых режимов, освобождение от арендной платы за имущество Петербурга, а также сокращение налогов и сборов либо предоставление государственных субсидий.
«Дилерские предприятия играют существенную роль в экономической жизни Санкт-Петербурга. Они являются крупнейшим, после Московского региона, сбытовым звеном цепочки всего автомобильного производственного комплекса Российской Федерации. На сегодняшний день в Петербурге функционирует 300 дилерских предприятий с общей численностью сотрудников более 30 тыс. человек и совокупным фондом заработной платы около 25 млрд рублей в год», — отмечается в обращении.
Однако аналитики сомневаются, что власти Петербурга откликнутся на призыв о помощи. «Это частный бизнес, который развивался, исходя из бизнес-планов и понимания спроса на автомобили: они строили автоцентры, открывали сервисы, и это был их предпринимательский риск. В этой ситуации надо вспомнить, что было в 2008 и 2014 годах, когда автодилеры объединялись, покупая друг друга. Я бы на месте власти посоветовал бы такой выход. Количество людей, занятых в этом бизнесе, сравнительно немногочисленно по сравнению со строительным сектором или промышленностью», — объяснил «Коммерсанту» начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса. Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга.
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