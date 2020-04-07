Петербургские автодилеры обратились к правительству с просьбой поддержать их в период пандемии

Под обращением в адрес правительства Петербурга подписался 21 дилерский центр. В числе предложенных ими мер — предоставление налоговых каникул, продление срока действия специальных налоговых режимов, освобождение от арендной платы за имущество Петербурга, а также сокращение налогов и сборов либо предоставление государственных субсидий.

«Дилерские предприятия играют существенную роль в экономической жизни Санкт-Петербурга. Они являются крупнейшим, после Московского региона, сбытовым звеном цепочки всего автомобильного производственного комплекса Российской Федерации. На сегодняшний день в Петербурге функционирует 300 дилерских предприятий с общей численностью сотрудников более 30 тыс. человек и совокупным фондом заработной платы около 25 млрд рублей в год», — отмечается в обращении.

Однако аналитики сомневаются, что власти Петербурга откликнутся на призыв о помощи. «Это частный бизнес, который развивался, исходя из бизнес-планов и понимания спроса на автомобили: они строили автоцентры, открывали сервисы, и это был их предпринимательский риск. В этой ситуации надо вспомнить, что было в 2008 и 2014 годах, когда автодилеры объединялись, покупая друг друга. Я бы на месте власти посоветовал бы такой выход. Количество людей, занятых в этом бизнесе, сравнительно немногочисленно по сравнению со строительным сектором или промышленностью», — объяснил «Коммерсанту» начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский.