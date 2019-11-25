Презентация нового IQOS 3 DUOS в Казани

IQOS 3 DUOS можно использовать два сеанса подряд без подзарядки.

Как и во всех устройствах IQOS, в новом девайсе используется HeatControl™ — технология, разработанная в Швейцарии.

Весной 2019 года Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) подтвердило возможность продажи IQOS на территории США. Первый магазин IQOS в США открылся 4 октября 2019 в городе Атланта, штат Джорджия.

Осенняя новинка от компании Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) — воплощение элегантности и технологий. Один из главных принципов работы ФМИ — строгий научный подход. В научно-исследовательских центрах в Швейцарии и Сингапуре работают более 400 специалистов и ученых из разных областей науки. Они используют только новейшее оборудование и методики. Кроме того, компания следит и за независимыми исследованиями — они также могут помочь в изучении бездымных продуктов.

Так в новой системе нагревания гармонично соединилось все лучшее от IQOS 3 и последние технологии, разработанные учеными ФМИ. Благодаря обновленному держателю стало возможным использовать IQOS 3 DUOS два сеанса подряд без подзарядки. Рекордно** быстрая зарядка держателя до первого сеанса также стала еще одним преимуществом нового устройства.