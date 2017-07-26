Компания ИКЕА и клуб IKEA FAMILY приглашают жителей 11 городов России на пикник по соседству.

Гостей праздника ждет традиционное шведское угощение, мастер-классы по декору и, конечно, общение со своими соседями по городу. На празднике также будет организована фотозона и трансляция с пикников ИКЕА в других городах страны, а для самых маленьких гостей ─ игры, творческий уголок и аквагрим.

Пикник по-соседски в Казани пройдет 29 июля с 12:00 до 20:00 по адресу ЖК 21 век, ул. Курская, 20.

Приходите и давайте знакомиться! #икеа_приветсосед