Компания ИКЕА и клуб IKEA FAMILY приглашают жителей 11 городов России на пикник по соседству.
Вы знакомы со своими соседями? Чтобы помочь жителям России лучше узнать тех, кто живет с ними рядом, и просто душевно провести время, компания ИКЕА устраивает пикники в городских дворах! В субботу, 29 июля, мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
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