Компания ИКЕА и клуб IKEA FAMILY приглашают жителей 11 городов России на пикник по соседству.

Компания ИКЕА и клуб IKEA FAMILY приглашают жителей 11 городов России на пикник по соседству.

Вы знакомы со своими соседями? Чтобы помочь жителям России лучше узнать тех, кто живет с ними рядом, и просто душевно провести время, компания ИКЕА устраивает пикники в городских дворах! В субботу, 29 июля, мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Гостей праздника ждет традиционное шведское угощение, мастер-классы по декору и, конечно, общение со своими соседями по городу. На празднике также будет организована фотозона и трансляция с пикников ИКЕА в других городах страны, а для самых маленьких гостей ─ игры, творческий уголок и аквагрим.

Пикник по-соседски в Казани пройдет 29 июля с 12:00 до 20:00 по адресу ЖК 21 век, ул. Курская, 20.

Приходите и давайте знакомиться! #икеа_приветсосед

  • Автор: Radif
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