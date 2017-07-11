ИКЕА представляет дерзкую ограниченную коллекцию в стиле СТУНСИГ

Яркая повседневность в стиле СТУНСИГ: ИКЕА представляет дерзкую ограниченную коллекцию
С 1 июня в магазинах ИКЕА появится новая ограниченная коллекция СТУНСИГ – неординарный арт-эксперимент от современных художников и дизайнеров со всего мира.
Дом может быть разным: и тихой гаванью, и крепостью, и полем для творческих начинаний. Чтобы поддержать креативные порывы и снова удивить всех, кто готов к экспериментам, ИКЕА выпустила коллекцию СТУНСИГ. Это предметы и аксессуары для тех, кто обожает дизайн и следит за модными тенденциями, хочет выделяться из толпы и убежден, что жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в окружении серых красок.
Над коллекцией работали шесть команд талантливых современных художников и дизайнеров из разных стран, хорошо знакомых с миром моды. Они создали разные принты, вдохновляясь поп-культурой, фотографией, цифровыми технологиями, мультфильмами и коллажами. Затем художники нанесли эти принты на привычные предметы ИКЕА и превратили их в необычные арт-объекты. Декоративные подушки, пододеяльники, коробки, сумки и фарфоровая посуда СТУНСИГ раскрасят повседневность яркими цветами.
«В коллекции СТУНСИГ мы хотели показать новые художественные принты, уникальные, веселые и смелые! Товары ИКЕА с ними выглядят абсолютно по-новому, ярко и необычно», – говорит Хенрик Мост, креативный директор коллекции СТУНСИГ.
Одни принты вызывают улыбку, другие пробуждают вдохновение и заставляют задуматься о скрытом смысле, вложенном художником в свою работу. Чёрно-белая графика, реалистичные изображения животных, акварельные разводы и забавные персонажи комиксов – каждый найдёт в СТУНСИГ мотивы по душе.
Подчеркните свою индивидуальность: делитесь в социальных сетях своими фото с предметами из коллекции СТУНСИГ – выкладывайте их под хэштегом #яркаяповседневность. Долой серые будни!
Познакомиться поближе с ассортиментом СТУНСИГ можно уже сейчас на сайте ИКЕА. Если вы решите окунуться в необыкновенный мир арт-экспериментов, лучше поспешить – коллекция будет представлена в магазинах в ограниченном количестве.
В рамках летних фестивалей и мероприятий, в начале июня, ассортимент СТУНСИГ также будет представлен в торговых центрах МЕГА.
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