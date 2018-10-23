Цвета нового сезона от concept store POST SCRIPTUM

concept store POST SCRIPTUM представляет новую осенне-зимнюю коллекцию культового немецкого бренда Rundholz, которая стала прекрасным воплощением свободного духа марки. Ключевые модели сезонной линии Black Label — двусторонние пальто-пуховики и жилеты, уютные жакеты сложного кроя из плотного хлопка и шерсти, эффектные пальто из экомеха, роскошные платья из мягкого трикотажа, теплые джемперы оригинальных силуэтов. Концептуальная высокая линия Rundholz Dip представлена куртками из кожи и брюками необычного кроя, рубашками свободных линий, сложносочиненными жакетами. Цветами нового сезона стали изумруд, хаки, графит, антрацит, угольно-чёрный.

POST SCRIPTUM: Казань, ул. Щапова, 43, тел.: (843) 249-52-37

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