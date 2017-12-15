Рождественские базары в СТОКМАНН

Предновогодние дни – это особенное время, когда, несмотря на погоду и уже привычную для жителей мегаполиса усталость, радость буквально витает в воздухе и у каждого возникает ощущение, будто вот-вот случится маленькое чудо. Передать такое настроение помогают особые элементы интерьера и милые сувениры. Именно такие вещи можно найти в СТОКМАНН на Рождественских базарах. Здесь каждый может купить не только новогодние аксессуары, но и повседневные элементы декора. В предпраздничные дни покупки можно совершить с «волшебными» скидки до 30%. А в выходные посетителей встречает Санта – Клаус и его веселые эльфы.

В СТОКМАНН можно сделать запоминающееся праздничное фото в традиционном скандинавском домике Санты, поучаствовать в мастер – классах, да и просто погулять всей семьей, проникаясь духом Нового года и Рождества.

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